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理財觀點大不同！　靠「3點」檢視你是保守派或積極派

▲▼小資5步驟搞定投資獲利達年薪3倍。（圖／Unsplash）

▲保守派與積極派的人在理財上有不同的想法。（圖／Unsplash）

生活中心／綜合報導

你是理財保守派還是積極派？理債專家王姵文（黑媽）認為，理財目標的設定，跟你是什麼樣性格的人有很大的關係。以下提供你兩個方向參考：找出你是保守派還是積極派，以目標去回推，就會知道你應該追求多高的收入，知道現在要做什麼努力，同時也可以降低未來累積壞債的機率。

有人可能填寫過「投資風險屬性問卷」，市場上各式各樣的風險屬性測試，無論題目怎麼出，最後通常都經由下列三項指標，來歸類我們是什麼屬性的投資人。你也會發現，不同屬性的人除了對於相同的事情，可能有著完全不同的價值判斷之外，每個人自己也都是多重性格的組合，比如，也許在投資上屬於保守派的人，安排旅行時卻又變得十分積極。

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在這裡，讓我們聚焦一下，了解看看自己面對設定理財目標時，在各項指標中，你偏向哪一派別？又分別需要注意哪些事呢？

1.風險承受=你的抗壓性
保守派：凡事總是需要經過精心策畫，深怕發生任何不可掌控的突發狀況。
積極派：隨遇而安，只管眼前能夠掌握的事，不浪費力氣給自己設框架。

2.獲利期望=你的賭性
保守派：步步為營，安全最重要，不隨意嘗試新事物。
積極派：勇於冒險，追求刺激，壓錯寶大不了下次再重來。

3.投入時間=你的耐性
保守派：願意為長遠的目標，忍受長時間的努力及等待。
積極派：成功貴在速度，追求有效率用最短時間達成。

保守派—以家庭責任出發

在設定未來目標時，我們往往優先想到的可能是結婚、生子、買車、買房，不過現在並不是有土斯有財的時代，在專注於這些目標之前，保守派的你可以從思考最基本的生活所需開始，回推你應該怎麼規劃還有工作收入的日子，把自己現在和未來的生活照顧好，才不會一不小心變成收入低、沒存款、無依靠的「下流老人」。

無論你現在多大、未來想工作到幾歲，以現在職場上對中高齡者的工作條件限制來說，簡單以60歲做為分界，也就是這年紀之後可能沒有工作收入了。 假設我現在40歲，預估自己會活到台灣人平均壽命的80歲，在未來僅剩的20年工作奮鬥期當中，至少要拚出40年生活費（如圖4-3）。

▲▼ 投資積極派或保守派 。（圖／）

假設以每個月希望有2萬元生活費來計算：2萬×12個月×40年＝960萬。無論你心中的數字是多少，算出來的總讓人有點距離感，就讓我們回推成現在應該賺多少，比較實在！960萬÷工作年數20年÷12個月＝4萬。

一個月4萬這數字有感覺親民一點嗎？這算式是要讓你知道，現在賺的薪水真的不能隨便揮霍，要記得留口飯給未來的自己吃！ 你可能有個疑問，現在的收入還有很多家庭責任要負擔啊，眼前的開銷都沒辦法過關了，要怎麼想到退休那麼遠？

事實上，在肩負家庭責任的這段時間，是有理財工具可以幫你解決很多問題的，但回歸原點，積極的增加工作收入、持續創造並累積非工資收入，一定是必要解方！保守派的你若不想在未來一直羨慕別人的生活，那就必須趕快行動，讓自己在有限的時間裡，至少累積顧好自己未來生活的籌碼，避免成為下流老人。

積極派—以財務夢想出發

有一種理財界普遍用來設定未來目標的方式，是針對每個人短、中、長期的財務目標，推算出一個數字，想辦法努力存到它，然後，花掉它。

以大多數人會有的買房夢想為例，這樣的目標設定法會告訴你：其實月薪3萬也可以買房不是夢！假設你月薪3萬，剛出社會就設定買房夢想，省吃儉用，吃家裡、住家裡，一個月存個15,000元應該沒問題。15,000元×12個月×10年=180萬，哇！原來只要10年就有機會存到一筆買房的自備款！

然而，這種算法沒幫我們算到的，是買下去之後要承擔的責任。 以20年房貸2%利率來計算，每借100萬，大約一個月要負擔5,000元左右的房貸支出，也就是說只要借到600萬，每個月就要付3萬房貸。當然，現在的房貸利率沒那麼高，年期也都可以拉更長，但以現在的房價或貸款成數來看，只存夠了自備款就衝動買房，怎麼想都是很危險的事。

無論你的財務夢想是什麼，都不能覺得存到就算達成！你還得思考達成之後的後續責任，自己是不是真有能力負擔。再者，要提醒積極的你，留口飯吃還是最重要的事，退休必須要從現在開始，以無痛的方式用時間來累積，別只為了追求財務夢想，一路完成這些責任後才發現，手邊沒有能夠照顧好自己的退休金！

▲▼ 投資積極派或保守派 。（圖／）

好比圖4-4這樣，你依夢想逐步實現了25歲買車、30歲結婚、40歲買房……但，退休呢？就這樣被迫延後了，得等到完成家庭責任、沒有工作收入的時候，才能考慮嗎？ 其實，前面這些買車、結婚、買房目標，都不是非達成不可，唯有「退休」才是每個人都一定要面對的事！ 若積極派的你原本規劃了許多人生目標，準備逐步達成，那麼你的未來規劃應該稍微修正一下，像圖4-5這樣：把以後確定要面對的退休規劃提前，讓自己在有收入的時候累積準備。讓財務夢想可以兼顧未來的退休需求，這樣才會是完整的財務夢想計畫。

▲▼ 投資積極派或保守派 。（圖／） 

★本圖文經方智出版社授權，摘自《從扛債人生走向財務自由》。

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