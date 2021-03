緬甸軍政府又開槍！19歲少女「頸中彈」亡　遺言讓網淚崩：她是天使

▲緬甸少女Ma Kyal Sin中彈身亡。(圖/翻攝自推特)



記者張方瑀/綜合外電報導

緬甸自爆發政變以來,各地示威衝突不斷,軍警更直接以實彈、催淚瓦斯鎮壓,至今已造成超過21人死亡,而3日又有5人中彈身亡,其中兩人年僅14歲和19歲,民眾紛紛在推特貼出中彈照片,希望國際社會能盡快介入。

綜合外媒報導,緬甸軍政府3日再度於第二大城曼德勒(Mandalay)84街和示威民眾爆發衝突,從早上開始發射催淚瓦斯、橡皮子彈,造成至少9人受傷;下午更傳出軍警發射實彈,造成5人死亡,包含一名19歲的少女與一名14歲少年。

Another fallen star, shot in the neck by the Junta. Her name was Ma Kyal Sin. Only 19.. Rest In Peace sister. You are forever our hero. Mandalay. #Mar3Coup #CrimesAgainstHumanity #WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/Iz11wt8hHO