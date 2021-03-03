緬甸軍政府又開槍！19歲少女「頸中彈」亡　遺言讓網淚崩：她是天使

▲緬甸少女Ma Kyal Sin中彈身亡。（圖／翻攝自推特）



記者張方瑀／綜合外電報導

緬甸自爆發政變以來，各地示威衝突不斷，軍警更直接以實彈、催淚瓦斯鎮壓，至今已造成超過21人死亡，而3日又有5人中彈身亡，其中兩人年僅14歲和19歲，民眾紛紛在推特貼出中彈照片，希望國際社會能盡快介入。

綜合外媒報導，緬甸軍政府3日再度於第二大城曼德勒（Mandalay）84街和示威民眾爆發衝突，從早上開始發射催淚瓦斯、橡皮子彈，造成至少9人受傷；下午更傳出軍警發射實彈，造成5人死亡，包含一名19歲的少女與一名14歲少年。

Another fallen star, shot in the neck by the Junta. Her name was Ma Kyal Sin. Only 19.. Rest In Peace sister. You are forever our hero. Mandalay. #Mar3Coup #CrimesAgainstHumanity #WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/Iz11wt8hHO — Yun Waddy (@yunwaddylm) March 3, 2021

根據網友在推特的發文，該名19歲少女名為Ma Kyal Sin，在示威現場遭子彈打中脖子，血流如注當場身亡。許多人紛紛在底下留言回覆，Ma Kyal Sin的父親相當支持她參與示威，還親手替她綁上紅色布條。

A Hero, Ma Kyal Sin (19 yr) has fallen due to Military gun shot wond at neck .#HearTheVoiceOfMyanmar #WhatsHappeningInMyanmar #RejectMilitaryCoup pic.twitter.com/2amckd2ITR — Hear Our Voices (@HearOurVoicesmm) March 3, 2021

網友還在推特po出Ma Kyal Sin隨身攜帶一張識別證，上面清楚寫著自己的血型，還有願意進行器官捐贈，若是自己有天遭遇不幸，還是能幫助別人；還有一張父親坐在Ma Kyal Sin遺體身旁的照片，讓人感到鼻酸不捨，紛紛留言表示，「她真的是天使。」

除了曼德勒以外，商業首都仰光也有大規模示威，民眾從早晨開始就不斷聚集，許多城市也發起罷工。律師金蒙紹（Khin Maung Zaw）表示，緬甸總統溫敏（Win Myint）如今已被加告兩項罪名，其中一項最高可判三年徒刑。

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