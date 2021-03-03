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小一「爆笑開學」大盤點！爬籬笆400m賽跑逃課、不知名字　師崩潰

記者葉睿涵／綜合報導

馬來西亞去年11月因疫情爆發停課後，學生已在家中上了約4個月的網課，就連2021新學年開學，也都是在雲端上舉行開學迎新典禮。3月1日，這批小一新生首度踏入校園，卻因無法適應需要「寒窗苦讀」的生活，而頻鬧笑話。《ETtoday新聞雲》根據當地媒體《中國報》與Rojaklah網站的報導，整理出以下幾個「小一新鮮人趣事」。

上演400公尺「逃生記」

馬來西亞彭亨州一名一年級新生在開學日當天，疑似無法適應校園生活，突然拿起書包拔腿就跑。從警方公佈的影片可見，這名學生在逃出校門後，口操馬來文的男子在他身後，邊喊「停下」，一邊拼命追趕，可是這名男孩卻充耳不聞，像是一根射出的箭，不回頭直向前狂奔。

男孩的爆發力極強，以致於後方的大人們用盡全力奔跑也趕不上他的速度，最後一名馬來老師急中生智，跳上機車催落油門，才終於在400公尺後截住學生。更有趣的是，小男孩發現自己又要被「捉回」學校後，居然淒慘地大哭了起來，讓人忍俊不禁。

▲▼馬來西亞小一新生開學狀況多。（圖／翻攝自Facebook／）

攀上200公尺籬笆「逃亡」

警方最近還公佈了另一張照片，圖中的一名小學生疑似為了逃課，爬上學校高達200公尺的籬笆，卻被趕來的老師抓住，讓他只好「吊」在籬笆上放聲大哭。警察在Facebook上分享照片時還打趣寫道，這是參加200公尺「跳籬笆」項目。

▲▼馬來西亞小一新生開學狀況多。（圖／翻攝自Facebook／）

不想上學崩潰痛哭

東馬沙巴一名女警在學校巡邏時，意外發現一名學生正在崩潰痛哭，她立馬前去安慰這名小弟弟，還講他痛哭流涕的樣子拍了下來。警方在Facebook公佈照片後，引來許多網友留言稱，「小男孩錯過和漂亮大姐姐合照的機會啦」、「不想上課到心碎痛哭，這時候還被警察『抓住』，小弟弟是不是被嚇到，哭得更厲害了呢」。

吓坏老师了！

Posted by FBT News 新闻最前线 on Monday, March 1, 2021

「不知道名字」的孩子

馬來西亞柔佛州一名老師在Facebook上分享了她開學第一天的趣事。放學時分，她在校園內安排同學們搭上校車回家時，居然播報一名男同學的名字近30次，仍不見人影，讓校車司機和老師們急得發慌，在校園內四處尋找這名小男孩。

豈料，老師最後發現，原來這名小朋友正特別淡定地坐在禮堂內，壓根不知道老師們在找的人就是自己。事後，老師才了解到，原來這名小男孩只知道自己的乳名，根本不知道自己姓甚名誰，所以才鬧出了這樣的一個大烏龍。

這名老師將事發經過po上Facebook，希望能藉此呼籲家長們，務必要在開學前就讓家中寶貝熟悉自己的姓名，避免鬧笑話。她還指出，這名「不知道名字」的小男孩並非個案，她當天也詢問了數名沒有戴名牌的一年級學生叫什麼名字時，得到的答复卻是「我叫阿Hock（阿福）」、「阿Boy」、「阿B」、「妹妹」等乳名，讓她直呼「好想翻白眼」。

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