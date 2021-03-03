男友劈腿女同事！單親辣媽又慘遭輪姦　「笑著視訊3hrs」隔天輕生

▲一名32歲女子遭男友背叛，又慘被輪姦，導致對人生失去希望。（示意圖／翻攝自免費圖庫Pixabay）

記者張寧倢／編譯

英國約克郡赫爾市（Hull）一名32歲母親在兒子出生之後，與孩子的生父分手，原本以為換了交往對象之後，一切都會好轉，卻沒想到新男友竟然劈腿她的同事，大約在同一個時期，她又慘遭一群男人輪流性侵，最後選擇在與姐妹進行視訊通話的隔日凌晨在家中輕生。

根據《太陽報》報導，32歲的麥克泰兒（Nicola McIntyre）於2020年8月29日被發現在赫爾市的家中服藥輕生，姐姐莎拉（Sarah McIntyre）表示，麥克泰兒生前很愛笑，在家庭聚會上，總能透過笑聲知道她的位置，她非常重視家庭，喜歡孩子與動物，也是個很有創意的人，喜歡寫故事與手作，經常為家人製作特別的小禮物。

當局人員針對麥克泰兒的死因調查顯示，她從4歲父母離異時就開始出現精神驗康問題，16歲離開學校後成為了美髮學徒，從19歲開始經歷一連串人際關係的難關。姐姐莎拉認為，麥克泰兒與前男友生下一名兒子，但他們的分離「改變了她的世界」。

法庭表示，麥克泰兒搬出前男友的公寓後，住過廉價租屋，後來與新任男友交往後便搬新家，找了新工作。遺憾的是，一名和麥克泰兒要好的同事承認與她的新男友發生了性關係，大約在同一時期，麥克泰兒又慘遭一群男子輪流性侵，且這些畫面與記憶反覆折磨著她。

▲麥克泰兒被一群男人性侵，不堪場面在她心中留下陰影。（圖／取自免費圖庫LibreStock）

修女海莉（Hayley Todd）在法庭上供稱，同時遭受背叛與輪姦的她變得非常憂鬱，曾至多個心理健康慈善機構尋求幫助，但她覺得沒有人在幫助她，認為自己很失敗，疫情封鎖導致的社交活動受阻，讓她更感焦慮，「在她生命的最後一個月，麥克泰兒很不舒服，害怕自己會發瘋。」

修女海莉表示，麥克泰兒在8月27日與她的3位姊妹用網路講了3個小時的視訊通話。姐姐莎拉說，在晚間6時掛掉電話之前，麥克泰兒看起來「非常開心」，「我們還計畫下周要一起共進晚餐，我發訊息給她說『我愛妳』，她也回復了我，沒想到這是我最後一次收到她的消息。」

隔日凌晨，麥克泰兒被發現在家中失去意識，送醫後被宣布死亡，驗屍結果顯示，麥克泰兒死因是服用大量處方藥物而自殺。莎拉表示，目前家人仍在努力接受她的死訊，「我們的心都碎了。」

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