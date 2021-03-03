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日女打疫苗3天後腦出血亡 厚生勞動省承諾：一定詳查到底！

▲▼輝瑞疫苗。（圖／路透）

▲日本出現首例打完疫苗後死亡的案例，不過目前仍無法確認其中關連性。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

日本一名60多歲女性2月26日接種輝瑞疫苗，3天後卻突然因蜘蛛網膜下腔出血死亡，而這也是日本疫苗開打後首度出現的死亡案例，格外引發熱議。對此，厚生勞動省已組成專門小組介入調查。厚生勞動省3日與自民黨議員會面時承諾，接下來將會提出更詳細的驗證，證明死因與接種疫苗間的因果關係。

根據《日本放送協會》報導，厚生勞動省2日宣布，一名60多歲的女性2月26日接種新冠疫苗，怎知3日後的3月1日卻突然蜘蛛網膜下腔出血死亡。對此，厚生勞動省3日在與自民黨的會面中表示，接下來將會詳細調查並驗證女子死因與接種疫苗的因果關係。

對此，出席會面的自民黨議員提到，「雖然死因與疫苗不一定有關，但是未來仍有可能發生高齡者在接種疫苗後死亡的案例，因此有必要透明地公開相關資訊。」

另一方面，目前歐盟正在討論是否發放證明給已接種疫苗的民眾，日本也出現跟進聲音。對此，厚生勞動省則提出疑慮表示，如果比照辦理，可能會讓民眾有「既然已經打疫苗了，那做什麼都沒關係」的錯覺，這樣一來更有可能成為另一個防疫破口，因此短時間內尚不考慮發放類似證明。

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