「白色人影」跳出草叢手刀衝刺！他深夜野外亂晃　手電筒一照嚇瘋

▲國外2名網友在野外驚見「白色人影」狂奔。（圖／翻攝TikTok@itz_louisvuitton）



記者吳美依／綜合外電報導

國外2名網友晚間開車在野外，拿著手電筒到處照射，試圖尋找剛才遇見的一頭公鹿。他們一邊閒聊，一邊錄影，竟看見一個謎樣「白色人影」跳出草叢，朝向鏡頭手刀衝刺而來，嚇得驚聲尖叫。這段影片被分享至TikTok以後，引發熱烈討論。

影片中，一名男子說，「我以為我看到一隻大公鹿之類」，接著似乎發現了什麼，趕緊詢問正在開車的朋友，「等一下，停車。那是一頭公鹿嗎？」2人定睛一看，雙雙驚慌大喊「那是什麼？」但「人影」衝刺到一半，畫面便戛然而止。

影片至今累計600多萬次觀看、超過90萬個讚數。原PO並未說明，他們最後推測那個「人」或「生物」究竟是什麼，貼文中僅寫了一句「好可怕」，搭配震驚的表情符號。

許多網友都嚇壞了，紛紛提出各種揣測。有人認為，那是美國印第安族群納瓦霍族（Najavo）神話中的謎樣生物「皮行者」（skinwalker）。據傳，牠是擁有變形能力的巫師，喜歡趁著夜晚在野外遊蕩，以動物外型吸引人類靠近。也有人指出，「皮行者」通常有毛髮，影片中的生物應該是溫迪哥（windigo），也就是源自北美原住民神話的食人怪物。

儘管如此，仍有不少人抱持懷疑態度，直指原PO剛好拍下遇見怪物的瞬間，未免也太巧。他們認為，這部影片是為了「愚弄大眾」後製而成。

聽Podcast掌握國際局勢

►雅詩蘭黛「新版小棕瓶」激殺5折超划算