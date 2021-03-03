食道燒出大破洞！女嬰誤吞「鈕扣電池」　苦撐1個多月不治死亡

▲美國德州一名17個月大女嬰誤吞電池，不治身亡。（圖／翻攝自Facebook／Pray for Reese Hamsmith）

記者吳美依／綜合外電報導

美國德州拉巴克（Lubbock）發生一起悲劇。17個月大女嬰芮絲（Reese）不慎吞下鈕扣型電池，氣管和食道慘被腐蝕灼傷形成大洞，並引發一連串併發症，治療1個多月仍不治死亡。39歲的媽媽翠絲塔（Trista Hamsmith）心碎不已，如今積極宣傳電池安全重要性，希望推動立法，以免悲劇發生在別的孩子身上。

綜合Fox 10、《紐約郵報》報導，本事件始於2020年10月31日。翠絲塔發現，一向活潑好動的芮絲出現喘氣、鼻塞與嗜睡等症狀。她帶著女兒去看診，但兒科醫師當時研判是哮吼，也就是一種上呼吸道感染疾病。

翠絲塔隔天才發現，家中電視遙控器的一顆鈕扣型電池不見了，立刻驚覺不對勁，又將女兒帶往急診室，經過X光檢查，果然證實她的猜測。

翠絲塔提到，女兒術後平安回家，過幾天卻又出現併發症，再度被送往急診室，「她的氣管與食道被燒出洞，還出現像是通道的瘻管（fistula）。這條通道形成後，會讓空氣、食物和飲水跑到不應該在的地方」。芮絲接下來幾周頻繁進出醫院，仰賴餵食管、鎮定劑與呼吸器維生，最後於12月17日死亡。

根據美國兒科學會（AAP）數據，每年高達2800多名兒童吞下鈕扣型電池，送醫治療。翠絲塔希望更多人知道女兒的故事，透過法律施壓業者與廠商做出改變、保護孩子，「我們需要更安全的電池」。

燒爛食道直衝心臟！3歲女童誤食鈕扣電池 嘔吐胸痛倒血泊慘死

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