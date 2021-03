快訊／美五角大廈證實　駐伊拉克空軍基地遭「10枚火箭轟炸」！

記者陳宛貞/綜合外電報導

《伊拉克國家通訊社》(INA)於當地時間3日上午援引一名安全消息人士說法透露,位於西部安巴爾省的阿薩德空軍基地(Ayn al Asad)當天遭到10枚火箭彈轟炸。美媒報導,五角大廈稍早已證實此消息。

根據《美聯社》,美國國防部發言人馬羅托(Colonel Wayne Marotto)說明,這起攻擊發生於當地時間3日上午7時20分,目前還不清楚是否有人員傷亡。伊拉克安全部隊正深入調查。

阿薩德空軍基地主要有駐伊美軍及英軍、伊拉克武裝部隊駐紮,2020年初也曾遭伊朗以火箭襲擊。因美國去年1月狙殺伊朗「聖城軍」指揮官蘇萊曼尼(Qasem Soleimani),伊朗革命衛隊隨後發動「烈士蘇萊曼尼行動」復仇,對阿薩德空軍基地發射13枚火箭,所幸未造成死傷。

Images (c/o Iraqi Shiite insurgent source "Sabereen News") allegedly show a wrecked Kia truck used as a launching pad for at least 4 107mm Katyusha rockets fired at U.S. forces stationed at Ain al-Assad Air Base in Iraq's western Anbar Province. pic.twitter.com/ZbdcWwMhZs