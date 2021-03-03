求職遭恥笑！他認清「長太醜只能當魯蛇」　砸48萬整成花美男...爽喊：不後悔

▲杜文奎花48萬整形。（圖／翻攝自抖音／quyen_do8）



記者張方瑀／編譯

越南26歲男子杜文奎因長相其貌不揚，求職屢次遭拒，甚至被雇主嘲笑，這讓他下定決心砸錢整形。當地媒體指出，杜文奎花費4億越南盾（約新台幣48萬元），總共動刀9次變成皮膚白皙、眼睛圓亮的花美男，就連親生父母看到他都認不出來。

杜文奎（Đỗ Quyền）原本長得並不出眾，甚至因為長相讓他總是找不到工作；他表示，某次面試的時候，還被雇主當眾嘲笑長相。對於老是被雇主羞辱，杜文奎認為原因是出在他的外貌，因為自己長得很醜，這讓他永遠只能成為一名魯蛇，因此下定決心要有所改變。家境並不富裕的杜文奎花光所有積蓄，用4億越南盾、動了9次整型手術，終於變成現代人心目中的花美男。

▲杜文奎對整形從不後悔。（圖／翻攝自Facebook／Đỗ Quyền）



白皙的肌膚、圓亮的大眼配上高挺鼻樑，杜文奎說，「我整形後第一次回家，我父母都認不出我來，我早就料到會這樣，但還是忍不住落下眼淚。」杜文奎目前在西貢擔任化妝師，還常常在Instagram和TikTok貼出自己的照片，還包括自己手術前後的照片。

杜文奎大方在TikTok表示，自己進行的整形手術包含整鼻、下巴植入、割雙眼皮、牙齒美白、豐唇等，儘管受到許多網友質疑，但他從不後悔，「對我來說，美的標準是當你看著鏡子裡的自己時，你會感到舒服與自信，應該要做任何讓自己感到舒服的事情。」

