對戰江啟臣　連勝文表態「從今天起認真考慮參選黨主席」　





▲連勝文。（資料照／記者李毓康攝）

記者羅婉庭／台北報導

這屆國民黨主席選戰被稱「戰國七雄」，其中一個被點名的，就是屢屢批評黨內制度的國民黨智庫副董事長連勝文，他3日受訪表示，身邊很多朋友來勸進，但從今天起會認真考慮（參選），並向社會賢達請教兩岸、青年等議題，即便最後黨主席不是他，他一定會把理念說出來。

連勝文昨天於臉書上發文，批評黨機器如同魔戒，拿到手後就產生私心，因此黨主席要專職、專心，此言一出，也被外界認為在逼宮現任主席江啟臣。

時隔一日，連勝文接受廣播專訪再度表示，家人不希望他太辛苦，畢竟人生也經歷了起起伏伏、大災大難，但如果理念有實踐的空間，一定努力做下去。如果最後仍然不受黨內支持，依舊秉持救世主文化，那他不當這個黨主席也罷，不怕得罪人也不怕媒體抹黑，但理念意見絕對是經過討論。

連勝文重申，自己不兼任公職也不爭取公職選舉提名，「我自己講的話當然要為我的理念負責」，他指出，現階段是提出個人理念，未來透過討論可以有更清楚的定義，黨內也不是一言堂，制度的設計可以更詳盡的檢討跟規劃，呼籲大家一起討論讓制度更明確。

同時，連勝文也舉前黨主席吳敦義為例表示，就制度問題，國民黨傳統就是放話修理人，從制度上調整，就像上次總統選舉初選變化，從是否納入手機吵到初選前還在吵，若制度不改善，2024年主席要選總統，外界又有強有力的挑戰者，那就看看狀況如何了。

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