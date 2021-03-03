夫妻森林探險發現頭骨！　他興奮在鏡頭前把玩...警：是真的人骨

▲網紅在森林探險找到人骨。（圖／翻攝自YouTube／Exploring With Danny）

記者李振慧／綜合報導

英國一對網紅夫妻在森林探險拍攝YouTube影片時，竟然從泥地中挖出一顆人類頭骨，他們在鏡頭前大秀人骨並興奮大喊「這是真的」，把玩了一陣子才終於報警，後來被警方證實的確是人骨，目前法醫已前往現場進行調查。

來自蘭開夏郡達爾文市(Darwen)的男子丹尼(Danny Duffy)與妻子費莉希蒂(Felicity Duffy)一起經營YouTube頻道，2人時常到各地探險尋找靈異現象，沒想到1日凌晨到大曼徹斯特郡博爾頓市(Bolton)附近森林探險意外發現人骨，並將影片分享在YouTube頻道上。

丹尼向《太陽報》表示，「我們像平常一樣四處搜尋時，我突然覺得有點奇怪，走近後我移除一些雜草，發現人骨就在那裡，我當下完全不敢相信，由於附近長滿了雜草，我認為人骨被埋在那裡已經很長一段時間」，他們還在附近找到一件軍用外套。

費莉希蒂則表示，自從找到人骨後，每晚都嚇得她無法入睡，「很可怕，我們雖然經常夜間去探險，但從未發現過類似的東西」。警方表示，目前法醫已經前往現場調查，以確定死者年齡以及被擺放在那裡多久時間，案情相關細節尚未對外公布。

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