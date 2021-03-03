緬甸鎮壓「如血腥戰場」18人慘死　英國要求安理會5日展開會商

文／中央社紐約聯合國總部2日綜合外電報導

自緬甸軍方發動政變以來，民眾示威不斷，安全部隊動用暴力加強鎮壓抗議活動；外交消息人士今天透露，英國已要求聯合國安全理事會5日就緬甸情勢召開新會議。

法新社報導，消息人士說，根據倫敦當局提議，這場閉門會議將於格林威治時間15時（台北時間5日晚間11時）登場。緬甸軍方2月1日政變奪權，推翻文人政府領袖翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）的隔天，安理會也曾召開會議討論緬甸局勢。

安理會隨後對緬甸政變「深表關切」，並在一項聲明草案中，敦促緬甸軍方「釋放所有被拘留者」，包括翁山蘇姬。

中國駐聯合國代表團昨天告訴法新社：「安理會成員之間已普遍同意，很快就會針對緬甸議題召開會議。」

▲緬甸瓦城一名婦女在2月28日的示威中遭槍擊身亡。（圖／路透）

緬甸警方2月28日在全國各地血腥鎮壓示威群眾，據聯合國人權辦公室說法，至少造成18人喪命，是緬甸爆發反政變示威數週以來，最多抗議者死亡的一天。最大城仰光和第二大城瓦城情況非常慘烈，宛如「戰場一般」。法新社獨立證實有11人死亡。

緬甸安全部隊3月2日再度向示威者發射實彈和催淚瓦斯，至少3人受重傷命危；緬甸軍政府致命鎮壓抗議活動，引發區域各國譴責。

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