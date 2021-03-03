修女向緬甸警下跪！哀求放過示威民眾　哭喊「乾脆開槍射我」

▲安努唐修女跪地懇求緬甸軍警不要對反政變示威者開槍。（圖／翻攝自推特／@CardinalMaungBo）

記者張寧倢／綜合外電編譯

緬甸2月28日發生政變以來最嚴重的血腥鎮壓，其中，北部密支那（Myitkyina）的一名修女跪在馬路中央，懇求緬甸安全部隊不要對手無寸鐵的示威民眾開槍，更哭喊著「若想開槍，那乾脆朝著我開槍吧！」天主教仰光總教區總主教貌波（Cardinal Charles Bo）在推特上稱，約有100名示威者當天因此得以安全離開。

綜合《羅馬觀察報》、《天亞社》（UCAN）報導，45歲的安努唐修女（Ann Rosa Nu Tawng）來自克欽邦首府密支那，當緬甸安全部隊28日開始鎮壓反政變示威時，有數十名抗議者跑進教會診所藏身，而武裝人員卻追進來毆打、追趕與逮捕他們。安努唐修女回憶，「當我看到這場景時，感覺就像是戰場，我的腿與胸部也受到輕傷。」

▲安努唐修女看見警方暴力鎮壓行動，不禁淚流滿面為民求情。（圖／翻攝自推特／@CardinalMaungBo）

然而，安努唐修女並未被暴力嚇倒，而是隻身跪在部隊面前，懇求安全部隊不要對平民開槍，更落淚喊道「若想開槍，那乾脆朝著我開槍吧！」部隊人員見狀便請她離開，因為她處於「嚴重危險」之中，但安努唐修女堅稱自己不會離開，「我已經作好準備，將為教會、為人民、為國家獻出我的生命。」

▲安努唐修女隻身面對武裝警察。（圖／翻攝自推特／@CardinalMaungBo）

仰光總教區主教貌波當天就在推特上分享，修女為民眾跪地的照片並寫道警察對著人民開槍、毆打之際，安努唐修女正淚流滿面地懇求他們停止逮捕示威者，「大約有100名示威群眾因此得以安全逃離。」她勇敢對抗暴力的畫面感動許多網友，貼文也獲得數千人按讚、轉發。

Sister Nu Thawng, a SFX nun, is begging the police force NOT to shoot the civilians who are protesting for their freedom, human rights and liberty. pic.twitter.com/7p4BtZMF89 — Cardinal Charles Bo (@CardinalMaungBo) February 28, 2021

安努唐修女向UCAN表示，她與其他神父、修女還有一般人民一起參加了密支那的反政變遊行，看見安全部隊在多個城市的暴力鎮壓時，她忍不住流下眼淚，「我是一名天主教修女，但我也是緬甸公民，所以我和緬甸人有同樣的感受，儘管過程艱辛，且將面臨更多流血事件，但我相信我們會透過堅持不懈的努力達到目標。」

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