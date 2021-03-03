天氣太熱！鳥蛋放車裡「孵出小鳥」　他傻眼：要怎麼照顧啦？

▲馬來西亞連日高溫竟讓鳥蛋孵出幼鳥。（圖／Hairil Anuar臉書）

圖文／CTWANT

馬來西亞從2月就開始連日高溫，馬六甲地區一名男子日前撿到一顆鳥蛋，順手放在汽車裡，沒想到過了2天鳥蛋竟孵化出一隻小鳥！男子看傻了眼，只好上網求助「有人知道如何照顧剛孵化的小鳥嗎？」

這名男子是當地議員的助理安華（Hairil Anuar），據《中國報》報導，他日前到一所學校進行消毒作業時撿到這顆鳥蛋，因為圓得跟彈珠一樣，讓安華覺得相當特別，所以就順手放進口袋。他表示開車回家時，才發現鳥蛋還在口袋裡，「於是隨手將蛋放在車上。」

▲安華親自前往寵物鳥店學習照顧方式。（圖／翻攝中國報）

2天後，安華要開車出門，一上車竟然聽見鳥叫聲，他仔細一看才發現幼鳥已破殼而出，而他也成為小鳥第一眼見到的「媽媽」了。安華認為，日前馬六甲連日高溫，小鳥應該是因此才得以孵化出來；不過他畢竟不是鳥媽媽，不懂如何照顧這隻嗷嗷待哺的幼鳥，所以PO網求助。

▲安華拿針筒餵食開水及液狀飼料等。（圖／翻攝中國報）

安華事後到寵物鳥專門店學習照顧幼鳥的方式，他笑稱幼鳥和小嬰兒一樣，一餓了就叫，他就用針筒餵水；等到鳥兒眼睛睜開後，才能用針筒餵液狀食物。安華表示，將來可能會將鳥兒送給有飼養經驗的朋友，讓鳥兒過得更健康、更開心。

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