日本百億富豪「前澤友作」徵選8人陪繞月一週！第一階段3／14截止

▲日本富豪前澤友作即將搭乘「大獵鷹火箭」（Big Falcon Rocket, BFR）繞月球之旅。（圖／路透社）



實習記者陳妙津／綜合報導

日本百億萬富豪前澤友作，將成為美國太空探索科技公司（SpaceX）大型火箭繞行月球的第一位素人乘客，他在今（3）日宣布舉辦徵選，計畫從世界各地遴選出8名民眾，在2023年與他一起參加為期一周的登月之旅，第一階段申請流程預計3月14日截止，5月計畫舉行最終面試及體檢。

綜合外媒報導，前澤友作從2018年入資SpaceX的民用大型火箭繞月計畫，也將是首位乘客，為了實現他「向越來越多人開放上太空機會」的期望，才有了者次徵選。前澤表示，將邀請6至8名藝術家一同繞月，「如果你覺得自己是個藝術家，那你就是」。

▲前澤友作去年透過紀錄片方式，尋找一名女性「人生伴侶」陪他參加太空之旅，隨後又以心理準備不足為由取消。（圖／達志影像／美聯社）

前澤友作是日本時尚服飾電商「ZOZOTOWN」創辦人與前任總裁，在富比世日本富豪榜中排名23名，和不少明星、藝術家私交甚篤，因藝術和超跑收藏而廣為人知，去年還曾在推特發出總計10億日圓大紅包，引發網路話題熱議，一舉登上日本關注度最高的推特帳戶。

前澤友作去年也曾與日本網路電視台AbemaTV合作，參加《前澤友作認真相親紀錄》（Full Moon Lovers）節目企劃，想找一位20歲以上的單身女性與他共度終生，並一同前往繞月旅行，拍成一部完整的紀錄片，不過最後又因心理準備不足為由取消。