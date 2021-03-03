哈紹吉才遭暗殺！梅根稱不知情　戴「沙國王儲贈」鑽石耳環亮相

▲梅根戴沙國王儲贈送的耳環出席斐濟晚宴。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／編譯

沙烏地阿拉伯記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）從2018年遇害至今，各項調查都將幕後黑手指向沙國王儲沙爾曼（Mohammed bin Salman），結果英國媒體最新報導指出，梅根（Meghan）卻在敏感時期，戴著王儲贈送的耳環出席晚宴，並對外稱這是借來的，但也不願透露是向誰借的。

根據《太陽報》報導，沙國異議記者哈紹吉2018年10月2日進入駐土耳其大使館後遭殺害，而案件發生後，各項調查皆將矛頭指向沙國王儲沙爾曼。就在輿論猛烈批評的同時，英國王妃梅根卻在哈紹吉死後3個星期，戴著王儲贈送的耳環出席斐濟舉辦的晚宴。

據悉，這對耳環是王儲送給哈利王子（Prince Harry）與梅根的結婚禮物，當時肯辛頓宮聲稱，這副耳環是借來的，並非梅根所有，但卻不願透露是向誰借的。梅根的律師則說，她參加晚宴時對於王儲和哈紹吉之間的謠言並不知情。

Duchess of Sussex said earrings she wore on royal tour in Fiji were 'borrowed' https://t.co/NFvAsKAFMi — Telegraph Royal Family (@TelegraphRoyals) March 3, 2021

此外，知情人士還爆料指出，梅根在該段時間趕走了2名貼身助理，另外一名也時常被她責罵，甚至有一名助手還因此落淚表示，「我怕到不停發抖。」不過，哈利夫婦的發言人表示，這些指控並不屬實，「公爵夫人對自己的人格受到攻擊感到難過，她曾是被霸凌的對象，她也致力於幫助那些遭遇過痛苦的人。」

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