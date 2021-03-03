結婚10年老公突問「可以再娶嗎？」　每晚輪流睡！他曝3人行秘訣

▲泰國男子丟直球問老婆，「我可以再娶一個妻子嗎？」。（示意圖／視覺中國CFP）

記者張寧倢／綜合報導

一般而言，丈夫在外有小三可能會讓老婆氣得咬牙，但泰國叻丕府卻有一名男子把小三娶進門，也沒有和元配離婚，他的2位妻子就這樣開始與對方共享老公，目前3人成家已經7年。男子分享，婚姻幸福美滿的秘訣就在「愛」，自己從來不會以正室、小老婆去稱呼她們，都是平等對待，老婆們當然也同樣愛他。

根據《泰國世界日報》報導，住在叻丕府坡塔蘭縣的44歲男子瓦拉通表示，他與2位妻子7年來都和諧共處，從來沒有吵過架，秘訣就是「愛」，自己從來不會要求她們別的，只要老婆們都一樣愛自己，其他一切自然不會有問題。2名妻子也指出，她們不會去爭誰大誰小，有的只是互相尊重與愛護。

▲瓦拉通表示，自己與2名妻子從來沒有發生爭執。（示意圖／視覺中國CFP）

較年長的妻子翁樂帕說，大約20歲時她認識了瓦拉通，後來相戀、結婚，自己便辭職跟著瓦拉通一起賣豬，至今已經共同生活了18年，有個15歲的大女兒和14歲小兒子。然而，就在7年前的某天，瓦拉通突然向她提出請求，「我可以再娶一個妻子嗎？」翁樂帕坦承，當時聞言很震驚，心裡暗忖著，自己該怎麼辦？

瓦拉通解釋，再娶一個妻子是讓她一起來幫助家庭謀生。翁樂帕雖有猶豫，但仍想先試試看，就和丈夫約定好，「要是再娶一個，必須平等對待，不能有偏愛。」於是25歲的妻子小甜就這樣被娶進門了。小甜說，當時是透過他人介紹才認識老公，瓦拉通還打電話告知說，他已經有妻子了，但還是希望能和她交往，請她來與翁樂帕一起謀生。

小甜表示，一開始她還是挺害怕的，但住在一起之後就慢慢發現翁樂帕姐姐很善良，平常自己也會搶著幫翁樂帕做事，也幫忙管帳，而且老公給她和姐姐的愛都一樣多，讓她感到很幸福，現在她和瓦拉通也育有2名孩子，大女兒6歲、小兒子2歲。

2位妻子表示，每個月瓦拉通會分別給她們1萬泰銖（約新台幣9200元）的生活費，至於各位好奇的晚上睡覺的事，丈夫會每天輪流。報導稱，3人目前共同經營一家粿條店，10泰銖（約新台幣10元）一碗，很受當地民眾歡迎。

此外，瓦拉通補充，他平時也會做房產仲介，假設從中賺了10萬泰銖，就會當面分給2位妻子各4萬銖，自己則只留下2萬銖，因為自己做生意曾敗光1600萬泰銖（約新台幣1480萬元）的積蓄，但老婆們從未想過要拋棄他，而是一起幫忙經營著粿條店，讓生活逐漸好轉，是家庭給了瓦拉通用之不盡的愛與能量。

更多國際新聞

►泰版甄嬛傳最新宮鬥！ 貴妃跪拜王后「全身趴地」罕見畫面曝光

►封城不阻愛！她窗邊貼大字報示愛鄰居 對方回應引網暴動：在一起

►丈夫公婆「嫌嫁妝太少」聯手霸凌 她含淚錄遺言...下秒轉身跳河

聽Podcast掌握美選及國際局勢