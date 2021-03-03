　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

結婚10年老公突問「可以再娶嗎？」　每晚輪流睡！他曝3人行秘訣

第三者，外遇，情變，分手，劈腿（圖／視覺中國CFP）

▲泰國男子丟直球問老婆，「我可以再娶一個妻子嗎？」。（示意圖／視覺中國CFP）

記者張寧倢／綜合報導

一般而言，丈夫在外有小三可能會讓老婆氣得咬牙，但泰國叻丕府卻有一名男子把小三娶進門，也沒有和元配離婚，他的2位妻子就這樣開始與對方共享老公，目前3人成家已經7年。男子分享，婚姻幸福美滿的秘訣就在「愛」，自己從來不會以正室、小老婆去稱呼她們，都是平等對待，老婆們當然也同樣愛他。

根據《泰國世界日報》報導，住在叻丕府坡塔蘭縣的44歲男子瓦拉通表示，他與2位妻子7年來都和諧共處，從來沒有吵過架，秘訣就是「愛」，自己從來不會要求她們別的，只要老婆們都一樣愛自己，其他一切自然不會有問題。2名妻子也指出，她們不會去爭誰大誰小，有的只是互相尊重與愛護。

▲婚姻，通姦，外遇。（圖／視覺中國CFP）

▲瓦拉通表示，自己與2名妻子從來沒有發生爭執。（示意圖／視覺中國CFP）

較年長的妻子翁樂帕說，大約20歲時她認識了瓦拉通，後來相戀、結婚，自己便辭職跟著瓦拉通一起賣豬，至今已經共同生活了18年，有個15歲的大女兒和14歲小兒子。然而，就在7年前的某天，瓦拉通突然向她提出請求，「我可以再娶一個妻子嗎？」翁樂帕坦承，當時聞言很震驚，心裡暗忖著，自己該怎麼辦？

瓦拉通解釋，再娶一個妻子是讓她一起來幫助家庭謀生。翁樂帕雖有猶豫，但仍想先試試看，就和丈夫約定好，「要是再娶一個，必須平等對待，不能有偏愛。」於是25歲的妻子小甜就這樣被娶進門了。小甜說，當時是透過他人介紹才認識老公，瓦拉通還打電話告知說，他已經有妻子了，但還是希望能和她交往，請她來與翁樂帕一起謀生。

小甜表示，一開始她還是挺害怕的，但住在一起之後就慢慢發現翁樂帕姐姐很善良，平常自己也會搶著幫翁樂帕做事，也幫忙管帳，而且老公給她和姐姐的愛都一樣多，讓她感到很幸福，現在她和瓦拉通也育有2名孩子，大女兒6歲、小兒子2歲。

2位妻子表示，每個月瓦拉通會分別給她們1萬泰銖（約新台幣9200元）的生活費，至於各位好奇的晚上睡覺的事，丈夫會每天輪流。報導稱，3人目前共同經營一家粿條店，10泰銖（約新台幣10元）一碗，很受當地民眾歡迎。

此外，瓦拉通補充，他平時也會做房產仲介，假設從中賺了10萬泰銖，就會當面分給2位妻子各4萬銖，自己則只留下2萬銖，因為自己做生意曾敗光1600萬泰銖（約新台幣1480萬元）的積蓄，但老婆們從未想過要拋棄他，而是一起幫忙經營著粿條店，讓生活逐漸好轉，是家庭給了瓦拉通用之不盡的愛與能量。

更多國際新聞
►泰版甄嬛傳最新宮鬥！　貴妃跪拜王后「全身趴地」罕見畫面曝光
►封城不阻愛！她窗邊貼大字報示愛鄰居　對方回應引網暴動：在一起
►丈夫公婆「嫌嫁妝太少」聯手霸凌　她含淚錄遺言...下秒轉身跳河

聽Podcast掌握美選及國際局勢

ET快訊
妻深夜進摩鐵　車內「被翻出保險套」！ 男星崩潰：不是我的尺寸
老公出境一飛消失！妻守18年活寡　僅在一起3個月
台大正妹昏迷　江宏傑、福原愛聯聲救她
孟慶而薄紗錄影　主持人1動作「讓她當場露點」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

1天接客300人！慰安婦遭日軍注射「606」超毒藥劑　結果慘不忍睹

報告曝大陸企圖10年成為AI領導國　美國大幅落後「無法抵禦威脅」

夫妻森林探險發現頭骨！　他興奮在鏡頭前把玩...警：是真的人骨

緬甸示威現場驚見「簡體中文」催淚彈！　人民怒吼：滾出我的國家

哈紹吉才遭暗殺！梅根稱不知情　戴「沙國王儲贈」鑽石耳環亮相

緬甸鎮壓「如血腥戰場」18人慘死　英國要求安理會5日展開會商

日本百億富豪「前澤友作」徵選8人陪繞月一週！第一階段3／14截止

快訊／南韓連爆2起接種疫苗「死亡」案例...死於肺炎、敗血症！

東奧6國民調！日英德等5國不同意票過半　自家人反對聲浪最高

6歲男童被丟在公園...他想爬回車上　惡母卻開車一路拖行慘死

女友惡整穿火辣爆乳裝單獨出門！ 法國男友狂塞衣怒吼：只能給我看

警持槍圍捕影片曝！連轟20多槍 綁匪「美術館附近中彈」身亡

「圍棋女神」黑嘉嘉14秒床片曝光！　吻聲全被拍…掌鏡男命令：親我一下

BMW違停陸配婦起底！陪酒當小三　人夫不付父喪葬費買4千萬車房給她

好心收留1個月...李嫌背叛擄富商　警圍捕連轟19槍！綁匪中彈身亡

BMW貴婦違停「腿夾反抗」警崩潰！最新側拍片大逆轉：嘴砲男最可惡

BMW被拖吊！違停貴婦肉身阻攔　辱罵警＋抓臉插眼遭辣椒水制伏

高雄仁武15cm雞肉串「只要10元」　老饕爆買一大袋：冷掉也好吃！

終於加入那英組！張柏芝興奮親她　被那姐模仿「沙啞唱腔」笑翻ＸＤ

換特大冰拿鐵超商店長給「大杯」　稱量一樣、差在冰塊...女客傻眼

1天接客300人！慰安婦遭日軍注射「606」超毒藥劑　結果慘不忍睹

報告曝大陸企圖10年成為AI領導國　美國大幅落後「無法抵禦威脅」

夫妻森林探險發現頭骨！　他興奮在鏡頭前把玩...警：是真的人骨

緬甸示威現場驚見「簡體中文」催淚彈！　人民怒吼：滾出我的國家

哈紹吉才遭暗殺！梅根稱不知情　戴「沙國王儲贈」鑽石耳環亮相

緬甸鎮壓「如血腥戰場」18人慘死　英國要求安理會5日展開會商

日本百億富豪「前澤友作」徵選8人陪繞月一週！第一階段3／14截止

快訊／南韓連爆2起接種疫苗「死亡」案例...死於肺炎、敗血症！

東奧6國民調！日英德等5國不同意票過半　自家人反對聲浪最高

6歲男童被丟在公園...他想爬回車上　惡母卻開車一路拖行慘死

雷皓明／罵人「豬隊友」會成立公然侮辱嗎

台積電檢測廠閎康竹北南科實驗室挹注　今年估雙位數成長

1天接客300人！慰安婦遭日軍注射「606」超毒藥劑　結果慘不忍睹

博奕大亨莊周文撈595億起訴！拿督暗搞洗錢賭博　檢警扣7千萬超跑

捧著絕美花朵再也不會忘記喝水！還有可愛汽水壺幫你解身體的渴

春訓這樣投超犯規　紅人新秀格林950天回歸飆166火球

峮峮胖到54kg…雙腿變粗+腰溢肥肉　挖出「同時間舊照」揭真實身材

愛吃甜食「害尿道感染復發」！藥師曝控糖秘訣...多補2成分挽救

我們都是台灣人！柯文哲大談「天然台」　力撕小藍標籤

3倍厚牛尬牛排醬！罪惡「牛排醬燒系列漢堡」新登場　2個月限時吃

國際熱門新聞

大學生「擠爆欄杆」集體墜樓7死　驚悚影片曝

泰王貴妃全身趴地跪拜王后　畫面罕見曝光

最恐怖AV！女優發紫妖獸照曝光

少年拍叔叔「玩槍」反遭斃命！親手錄下死亡瞬間

英男驚見「天邊一艘船」！揭自然奧秘

美股下挫230點收黑！台積電ADR跌幅近2.5％

17歲少年愛上43歲美魔女　飯店忘情交纏5天

挺大肚仍「強迫行房」孕妻下藥毒殺老公

7歲女兒這道數學題　讓教授老爸PO文求解

冰島7天地震破萬次　不知何時會停

《紐時》：孟買大停電是「來自北京的警告

加州休旅車「超載19人」！撞上大貨車至少15死

梅根專訪穿130萬行頭　「用表情揭王室面紗」

英國駐中大使：外媒批評不代表不喜歡中國　中國外交部回應

更多熱門

相關新聞

婆家嫌嫁妝太少霸凌　她含淚錄遺言...下秒跳河

婆家嫌嫁妝太少霸凌　她含淚錄遺言...下秒跳河

印度古加拉特州一名23歲女子3年前結婚後，被丈夫與公婆嫌棄嫁妝太過寒酸，更因此長期遭到冷嘲熱諷。據悉，一行人甚至還找上女子的父親，要求再支付15萬盧比（約新台幣5萬6709元）的嫁妝。然而當女子父親付款後，情況卻依舊沒有獲得改善。這名女子最終因不堪夫家的長期霸凌，25日站上薩巴爾瑪堤河邊，錄下遺言傳給丈夫後，便轉身跳河自殺。

英國變種病毒株首入侵印尼

英國變種病毒株首入侵印尼

少婦「風吹進子宮」秒產女　前夫打臉：我的種！

少婦「風吹進子宮」秒產女　前夫打臉：我的種！

緬甸示威者遭射殺！他死前最後通話內容曝

緬甸示威者遭射殺！他死前最後通話內容曝

BMW違停貴婦起底！陪酒當小三...人夫撒4千多萬包養

BMW違停貴婦起底！陪酒當小三...人夫撒4千多萬包養

關鍵字：

泰國一夫多妻大老婆正室正妻元配小三外遇東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

大學生「擠爆欄杆」集體墜樓7死　驚悚影片曝

她背COACH包在台北大學散步　遭壯男「搶劫＋拖行」

趙駿亞施暴美法院判刑入獄16個月　恐怖情人起底

媳婦不願守活寡...公公霸氣喊：我扛！

《天之驕女》片尾曲被譙難聽 主唱回應了

峮峮胖太多「擠出一大團肉」　粉絲嚇歪：騙人！

《少林足球》大師兄74歲老態曝光　悼念吳孟達

BMW違停貴婦起底！陪酒當小三...人夫撒4千多萬包養

綁匪兒認屍畫面曝！勒贖金流凍結查扣逾千萬

遭婆婆霸凌！她帶子離家…收「拋棄繼承信」

婦產科醫師「手捅進抽插」她害羞　過來人解釋了

53歲畫家迎娶21歲非洲辣妹！10年後現況曝光

泰王貴妃全身趴地跪拜王后　畫面罕見曝光

剛出生被丟！汪長成34KG巨萌神獸

「圍棋女神」14秒床片曝光！

更多

最夯影音

更多
女友惡整穿火辣爆乳裝單獨出門！ 法國男友狂塞衣怒吼：只能給我看

女友惡整穿火辣爆乳裝單獨出門！ 法國男友狂塞衣怒吼：只能給我看
警持槍圍捕影片曝！連轟20多槍 綁匪「美術館附近中彈」身亡

警持槍圍捕影片曝！連轟20多槍 綁匪「美術館附近中彈」身亡

「圍棋女神」黑嘉嘉14秒床片曝光！　吻聲全被拍…掌鏡男命令：親我一下

「圍棋女神」黑嘉嘉14秒床片曝光！　吻聲全被拍…掌鏡男命令：親我一下

BMW違停陸配婦起底！陪酒當小三　人夫不付父喪葬費買4千萬車房給她

BMW違停陸配婦起底！陪酒當小三　人夫不付父喪葬費買4千萬車房給她

好心收留1個月...李嫌背叛擄富商　警圍捕連轟19槍！綁匪中彈身亡

好心收留1個月...李嫌背叛擄富商　警圍捕連轟19槍！綁匪中彈身亡

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面