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聯合國報告指北韓核設施仍運轉「疑造核彈」！　美憂緊張升溫

▲▼金正恩11日主持勞動黨中全會，痛批經濟部門官員不思改變。（圖／路透社）

▲ 金正恩先前主持勞動黨中全會。（圖／路透社）

文／中央社華盛頓2日綜合外電報導

針對聯合國報告指北韓可能從事核燃料再處理以製造核彈，美國國防部今天表達關切，並說這類活動恐導致華府與平壤當局緊張升高。

路透社報導，美軍印太司令部（U.S. Indo-Pacific Command）情報部門首長史都德曼（Michael Studeman）表示，聯合國附屬機構國際原子能總署（IAEA）本週報告聚焦的北韓活動，有可能是平壤當局欲藉此引起美國總統拜登政府注意，作為施壓美方放寬制裁的談判籌碼，尤其是1月剛上任的拜登政府目前正在檢視美國對北韓政策。

史都德曼在有關科技與安全議題的線上活動中說：「我們盯著此事，而北韓的意圖深深令人憂心。」

國際原子能總署署長葛羅西（Rafael Mariano Grossi）昨天在致總署理事會的聲明中，提到北韓寧邊（Yongbyon）和降仙（Kangson）核設施活動。

葛羅西表示，最近有跡象顯示，有一座內為放射化學實驗室的蒸汽廠在運轉。北韓曾利用寧邊的放射化學實驗室將一座製造核彈的反應爐所產的鈽回收再處理。

葛羅西表示，北韓持續核活動明顯違反聯合國制裁，「令人深感遺憾」。

韓聯社報導，葛羅西表示，國際原子能總署發現北韓從去年底起在輕水反應爐進行冷卻劑實驗的證據，以及在平壤近郊的降仙地區展開核活動的跡象。葛羅西曾在去年9月指出北韓在降仙地區生產濃縮鈾的可能性。

史都德曼提到葛羅西的聲明時說：「國際原子能總署理事會發出通知，警告有證據顯示北韓可能從事核燃料再處理。」

他說：「如果屬實，恐將改變我方與北韓的緊張程度。」

他還說：「這或許僅是開端，用意是影響拜登政府；或許是引起我方新政府注意的起手式，大概（北韓）會利用這種再處理作業的動向，當作要求放寬一些制裁的談判籌碼。」（譯者：盧映孜／核稿：蔡佳敏）

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