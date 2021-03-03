丈夫公婆「嫌嫁妝太少」聯手霸凌　她含淚錄遺言...下秒轉身跳河

▲阿伊莎錄下遺言後，便跳河自殺。（圖／推特／@zafarsareshwala）



記者王佩翊／編譯

印度古加拉特州一名23歲女子3年前結婚後，被丈夫與公婆嫌棄嫁妝太過寒酸，更因此長期遭到冷嘲熱諷。據悉，一行人甚至還找上女子的父親，要求再支付15萬盧比（約新台幣5萬6709元）的嫁妝。然而當女子父親付款後，情況卻依舊沒有獲得改善。這名女子最終因不堪夫家的長期霸凌，2月25日站上薩巴爾瑪堤河邊，錄下遺言傳給丈夫後，便轉身跳河自殺。

根據印媒《今日新聞時報》報導，23歲的阿伊莎（Aisha Arif Khan）25日上午，在薩巴爾瑪堤河邊的人行道上，哭著拿出手機錄下最後遺言並傳給丈夫，隨後便縱身跳河自殺。據悉，阿伊莎2018年7月與丈夫阿里夫結婚，但新婚不久後，就因「嫁妝太少」的理由，遭到阿里夫與公婆的言語暴力。

23 year old Ayesha releases this Video before Jumping in the #SabarmatiRiver #Ahmedabad! Just listen to this poignant misery of ill treatment at the hands of the In-Laws and a Ruthless Husband! Are We even Humans? When millions of Women are treated in such Tragic Fashion! pic.twitter.com/sPQf9za7Pp — zafar sareshwala (@zafarsareshwala) February 28, 2021

不堪霸凌的阿伊莎只好在同年12月逃回娘家，但在當地社區委員會的介入後，阿伊莎又重新回到婆家，而她的父親同時也支付阿里夫15萬盧比（約新台幣5萬6709元），希望能夠讓女兒不再受委屈。然而儘管阿里夫一家人拿到錢了，情況卻依然沒有改善，阿伊莎繼續遭到婆家人與丈夫的霸凌，只好再度逃回娘家。

雖然長期遭受丈夫與公婆的欺凌，但是深愛阿里夫的阿伊莎卻無法忍受與丈夫分居，於是決定親手了結自己的生命。阿伊莎2月25日上午走到薩巴爾瑪堤河邊的人行道上，拿出手機微笑地自我介紹，隨後便開始哽咽地說道，「無論我現在要做什麼，這都是我的決定，上帝給我的生命太短暫。阿里夫（丈夫）想要自由，我會給他自由，我現在要去見真主阿拉了，我要親口問他，我到底做錯什麼了。」

阿伊莎還在影片中提到，「我學會了一件事，如果你想要愛情，那應該是雙向奔赴的，而非一廂情願，那樣你將會失去所有。我今天很快樂，不知道我會不會上天堂。」語畢，她便把整段影片傳給丈夫阿里夫，怎知阿里夫不但沒有安撫她，竟還回應道，「妳想幹嘛就幹嘛。」

隨後，心如死灰的阿伊莎便縱身跳入薩巴爾瑪堤河。儘管在搜救人員的救援下，阿伊莎成功被撈起，但到院前就已經失去生命跡象，隨後在醫院被宣布死亡。警方目前已經介入調查該起事件，而阿里夫也面臨教唆自殺的指控。

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