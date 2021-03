丈夫公婆「嫌嫁妝太少」聯手霸凌　她含淚錄遺言...下秒轉身跳河

▲阿伊莎錄下遺言後,便跳河自殺。(圖/推特/@zafarsareshwala)



記者王佩翊/編譯

印度古加拉特州一名23歲女子3年前結婚後,被丈夫與公婆嫌棄嫁妝太過寒酸,更因此長期遭到冷嘲熱諷。據悉,一行人甚至還找上女子的父親,要求再支付15萬盧比(約新台幣5萬6709元)的嫁妝。然而當女子父親付款後,情況卻依舊沒有獲得改善。這名女子最終因不堪夫家的長期霸凌,2月25日站上薩巴爾瑪堤河邊,錄下遺言傳給丈夫後,便轉身跳河自殺。

根據印媒《今日新聞時報》報導,23歲的阿伊莎(Aisha Arif Khan)25日上午,在薩巴爾瑪堤河邊的人行道上,哭著拿出手機錄下最後遺言並傳給丈夫,隨後便縱身跳河自殺。據悉,阿伊莎2018年7月與丈夫阿里夫結婚,但新婚不久後,就因「嫁妝太少」的理由,遭到阿里夫與公婆的言語暴力。

23 year old Ayesha releases this Video before Jumping in the #SabarmatiRiver #Ahmedabad! Just listen to this poignant misery of ill treatment at the hands of the In-Laws and a Ruthless Husband! Are We even Humans? When millions of Women are treated in such Tragic Fashion! pic.twitter.com/sPQf9za7Pp