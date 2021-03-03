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韓籍留學生偷拍女同學洗澡！慘遭英警搜出24段影片　同胞：不意外

▲▼英國女大生洗澡時，赫然發現自己慘遭韓籍男性留學生偷拍。（示意圖／CFP）

▲英國女大生洗澡時，赫然發現自己慘遭韓籍男性留學生偷拍。（示意圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓境內偷拍案頻傳，多名女性日常生活中經常被拍攝裙底風光、如廁、洗澡，相關犯罪影像又遭嫌犯散播至網路，造成二、三度傷害，然而這股歪風竟擴散至英國！一名年僅21歲的韓籍英國留學生，其透過蘋果手機偷拍宿舍女學生洗澡，慘被抓包，當地警方在手機發現24段偷拍影片，地點包含浴室、廁所、電梯、樓梯、公車、新生活動等。

根據英媒《每日郵報》，年僅21歲的韓籍留學生金道允（김도윤，Doyun Kim，音譯）就讀於英國曼徹斯特大學，其父母定居在倫敦西南部的新莫爾登，在當地刑事法庭上，金道允向英國警方坦承犯下22項偷窺罪、2項企圖偷窺罪，判處36個月社區服務、220個小時的無報酬勞動服務、240個小時的性犯罪防治課程，同時其個人資訊須公開至政府公佈的性犯罪者網站5年。

▲▼年僅21歲的金姓韓籍留學生涉嫌偷拍，其長相、姓名、年齡等身份資料被英國當局公開。（圖／翻攝自韓網）

▲年僅21歲的金姓韓籍留學生涉嫌偷拍。（圖／翻攝自韓網）

當犯案東窗事發後，受害的女學生皆表示不敢置信，看起來忠厚老實的理工科學生「艾瑞克」（Eric），竟是潛藏在日常生活中偷拍的變態慣犯，一股慘遭背叛的感覺油然而生，從此對人性感到失望。

報導引述檢察官的說法，金道允2019年11月在宿舍公共浴室的洗澡間，將黑色蘋果手機「iPhone X」藏在3個小型黑色垃圾袋之間，一名穿著浴袍的女大生在洗頭時赫然發現該支手機正在錄影，於是只好刪除影像、錄音檔，並向警方報案。

警方到場後搜查金道允的房間，在該隻黑色手機發現許多偷拍檔案，且經過App「InShot」編輯，內容不乏曼徹斯特大學新生入學講座時，偷拍身著藍白相間裙子女性的臀部，且還刻意轉移鏡頭拍攝被害女性的臉部，另外還有被害女性爬樓梯、彎腰使用廚具、彎腰端取披薩時的偷拍影像。

▲▼年僅21歲的金姓韓籍留學生涉嫌偷拍。（圖／翻攝自韓網）

▲年僅21歲的金姓韓籍留學生涉嫌偷拍。（圖／翻攝自韓網）

金道允於2020年1月遭到英國警方逮捕，2名受害女學生坦言感覺遭到侵犯，「我不敢相信像艾瑞克這種人會如此侵犯我的隱私！從那之後，每當我準備外出，就會檢查周遭是否有隱藏攝影機。」

事情傳回南韓後，被韓媒《JTCB》報導，不過大部份網友皆表示不意外，「先前韓國科學技術學院才有教授與未成年人進行性交易，身為性犯罪共和國的韓國總令人驚訝」、「外國直接公開性犯罪者的姓名、年齡、居住地耶！」

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