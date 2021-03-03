接種疫苗首例「死亡」！南韓今增444人染新冠...移工傳大規模確診

▲南韓忠清南道天安市某醫護人員接種輝瑞疫苗。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓近期新冠肺炎（COVID-19）疫情又漸趨於不穩，雖近期單日新增病例數仍維持3、400多人規模，然而先前的大型群聚感染案例仍不斷傳出確診者，家族親友聚會、托兒所、跆拳道館也掀起群聚感染，加上京畿道東豆川市在事前篩檢作業中，驗出有90多名外籍人士確診，感染與傳播途徑不明，不排除病毒早已有滲透進社區的可能。

根據《韓聯社》報導，截至3日0時為止，南韓今（3）日上午9時30分共通報444起新增病例，其中426例為境內感染、18例為境外移入，同時新增6例死亡。目前南韓共累計90816例確診、1612例死亡。

從新增確診者所分佈的地區來看，首都圈新增353例（首爾佔116例、京畿道佔218例、仁川佔19例）；忠清北道新增19例；釜山新增8例；江原道新增6例；大邱、全羅北道、慶尚北道新增5例；世宗、忠清南道、慶尚南道、濟州島各新增4例；光州、全羅南道新增3例；大田新增2例；釜山新增1例。

▲南韓各級學校2日起開學，採到校上課，首爾某所國小舉行線上新生入學典禮。（圖／達志影像）

從主要群聚感染案例來看，京畿道東豆川市於1至2日例行性事前篩檢中，驗出96名外籍勞工確診，加上先前感染案例共累計105例，其生活圈包含仁川、楊州、南楊州、抱川，不排除病毒外擴；首爾市蘆原區某托兒所累計14例；京畿道利川市家族親友聚會累計11例；京畿道水原市某跆拳道館與托兒所累計21例；大邱市北區大學生聚會累計15例。

另外，南韓開放民眾接種新冠疫苗已至第5天，昨（2）日有63644人接種疫苗，截至2日為止全國共累計87428人完成疫苗接種，接種比率為全國總人口（5200萬）的0.17%，其中85904人接種阿斯利康疫苗、1524人接種輝瑞疫苗。

而稍早傳出首起接種新冠疫苗後死亡的病例，為來自京畿道高陽市的50多歲男性，其先前患有心血管疾病、糖尿病、腦中風等，2日接種疫苗後心臟病發、呼吸困難死亡。

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