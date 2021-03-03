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2021日本最美女大生出爐！激似石原聰美東大校花摘冠

▲▼激似女星石原聰美的東大高材生神谷明采，奪下日本最美女大生寶座。（圖／翻攝自IG／asa_kamiya）

▲激似女星石原聰美的東大高材生神谷明采，奪下日本最美女大生寶座。（圖／翻攝自IG／asa_kamiya、satomisquad）

記者陳怡靜／綜合報導

日本年度最美女大生選拔於2日在東京舉行，由東京大學校花神谷明采摘后冠，去年東大校花比賽時，她就已獲得網友關注，清新甜美的外型激似日本33歲女星石原聰美，加上學霸經歷，成功擄獲大批粉絲。摘下后冠的她，將獲得100萬日元（約新台幣26萬元）的獎金和電視廣告出演權，她透露將用這筆錢和祖母一起到京都旅遊。

▲▼激似女星石原聰美的東大高材生神谷明采，奪下日本最美女大生寶座。（圖／翻攝自IG／asa_kamiya）

▲▼激似女星石原聰美的東大高材生神谷明采，奪下日本最美女大生寶座。（圖／翻攝自IG／asa_kamiya）

▲▼激似女星石原聰美的東大高材生神谷明采，奪下日本最美女大生寶座。（圖／翻攝自IG／asa_kamiya）

綜合日媒報導，20歲的神谷明采身高161公分，目前就讀東京大學文科系一年級，去年11月在東大校花選拔脫穎而出後，便獲封「東大史上最強校花」，也被網友票選為「MISS OF MISS CAMPUS QUEEN CONTEST 2021」十強候選人，不負眾望的她在2日決賽中，擊敗另外9名競爭者，奪下最美女大生寶座。

神谷明采高中時期加入藝術體操社團，之後努力讀書拼上第一學府東京大學，直到高中畢業才開始接觸化妝品和使用社群媒體，就連東大校花比賽，也是在身邊朋友支持和鼓勵下決定參加。

▲▼激似女星石原聰美的東大高材生神谷明采，奪下日本最美女大生寶座。（圖／翻攝自IG／asa_kamiya）

▲激似女星石原聰美的東大高材生神谷明采，奪下日本最美女大生寶座。（圖／翻攝自IG／asa_kamiya）

喜歡挑戰新事物的她，透露未來也不排除轉往演藝圈發展，「雖然還沒確定具體目標，不過能替人們帶來歡笑是我的夢想」。被問及喜歡男生的類型，神谷明采直言，「喜歡善良溫柔的人，不僅是對並能對陌生人展現出友善和同理心」。

▲▼石原聰美登記結婚，正式升格人妻。（圖／翻攝自IG／horipro_official_actor）

▲日本33歲人氣女星石原聰美。（圖／翻攝自IG／horipro_official_actor）

此外，這場選美比賽的亞軍分別為學習院大學三年級的小川奏，以及關西學院大學二年級的山本瑠香。據了解，山本曾是日本女團AKB48的成員，未來志向是成為一名主播。「Miss of Miss CAMPUS QUEEN CONTEST」至今已是第18屆，曾誕生過不少優秀正妹，不同與以往，今年受因疫情影響，頒獎典禮是在沒有觀眾的情況下舉行，也是首次透過網路直播放送整個過程。

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