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1天接客300人！慰安婦遭日軍注射「606」超毒藥劑　結果慘不忍睹

▲1937年七七事變，第29軍於盧溝橋抵抗日軍侵略。（圖／達志影像／美聯社）

▲二戰期間，日軍四處佔領亞洲各國，並將佔領地內的婦女強擄為提供性服務的慰安婦。（示意圖／達志影像／美聯社）

實習記者閔文昱／綜合報導

20世紀初日本發動了侵華戰爭，在此次戰役中日軍犯下了許多罪行，其中一項就是強征慰安婦，以招聘護士、工廠女工、軍中女清潔隊員等名義，誘騙女性成為軍妓，日軍會替她們注射一種特殊藥物，讓這些女性不僅過著生不如死的生活，強大的副作用甚至影響她們一生。

根據《每日頭條》報導，據統計，二戰期間為日軍提供性服務的「慰安婦」人數多達41萬人，其中有一半來自中國，也就是20萬人，這些中國慰安婦不少人都是在日本軍隊占領區被俘虜的婦女，並且遭強迫成為慰安婦，她們不僅每天遭受折磨，有時甚至一天就要服務300多名軍人，遠遠超出了人體所能承受的範圍，只要一反抗就是毒打，甚至直接被日軍拋棄在野外。

▲▼日本曾研發「606」藥劑強制施打在慰安婦身上。（示意圖／翻攝自維基百科）

▲二戰期間，日本曾研發「606」藥劑強制施打在慰安婦身上。（示意圖／翻攝自維基百科）

在這樣的生活環境及落後的醫療條件之下，導致許多女性因此產生了一些疾病，而為了避免疾病的傳播，日本人研究出了一種叫「606」的藥劑，並強制注射在這些慰安婦的身體裡。這種藥劑不僅能抑制她們體內的病毒，甚至還有墮胎的作用，然而強大的副作用卻也使她們的健康終身都受到了影響。

「606」藥劑被研發出來時，並沒有經過藥物檢測，也因此後來才發現這種藥劑有非常嚴重的副作用，會導致女性終身不孕，使得許多女性在戰爭結束後仍然無法過著正常人的生活，不僅要遭受他人異樣的眼光，還需要承受來自病痛的折磨。

▲▼日本曾研發「606」藥劑強制施打在慰安婦身上。（示意圖／翻攝自維基百科）

▲有些女子甚至還未成年就成為了慰安婦。（示意圖／翻攝自維基百科）

隨著日本在二戰後期節節敗退，日軍為掩滅證據，也在投降前夕屠殺了許多慰安婦並銷毀了大量606藥劑，不過還是遭到許多國家在戰後展開司法訴訟，要求道歉，日本也從1992年開始展開漫長的道歉賠償之路，但這些都無法改變慰安婦遭受迫害的人生，許多倖存下來的慰安婦因不被家人所接受，因此都是孤苦的過完一生，甚至因藥物所產生的後遺症造成殘疾，成為時代的悲歌。

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