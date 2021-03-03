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最新衛星影像曝光！北韓打造新建物　隱藏「核武設施入口」

New satellite imagery obtained by CNN reveals North Korea has recently taken steps to conceal a facility US intelligence agencies believe is being used to store nuclear weapons

CNN 發佈於 2021年3月2日 星期二

記者吳美依／綜合報導

美國衛星公司Maxar Technologies拍攝到的最新畫面顯示，北韓持續發展核武，且於2020年年間持續打造新建物，掩飾通往儲存設施的地下隧道入口。CNN指出，此圖像明確證實國安官員與專家多年來的揣測，也讓批評者加大力道，要求拜登政府盡速提出北韓政策具體細節。

該影像2月11日攝於Yongdoktong廠址。明德大學蒙特雷國際研究學院（Middlebury Institute of International Studies）公開來源情報教授路易斯（Jeffrey Lewis）表示，「那2個隧道入口最早於2019年12月出現，而一個全新、類似建築的建物2021年2月出現」。他提到，美國情報機構監測該設施多年，「北韓持續升級核武設施，並且努力隱藏起來」。

一名美國情報官員證實，各相關機構將Yongdoktong廠址視為北韓核武儲存設施，並且營運至今。另外2名前情報官員和1名國會議員也透露，情報界懷疑該廠址正在發展核武，正在密切監測中，肯定會注意到這個工程。

根據多名知情人士，拜登政府預計未來幾周完成政策審查，並且公布具體北韓政策。美國重要盟友與國會議員都迫切等待，但也有批評聲浪指出，此政策審查時程拖延太久，可能使得無核化計畫複雜化的風險提高。

五角大廈、國家情報總監辦公室（ODNI）皆以情報機密為由，拒絕評論。國務院也尚未回應。

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