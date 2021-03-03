大學生「擠爆欄杆」集體墜樓7死　驚悚影片曝！同學緊抓腳踝救命

▲學生擠爆欄杆集體墜樓。（圖／翻攝自推特／@estendenciavzl）



記者張方瑀／編譯

南美洲玻利維亞一所大學2日發生恐怖墜樓事件，數十名學生擠在4樓走廊上抗議，沒想到欄杆竟應聲斷裂，數名學生直接摔下樓，造成至少7人死亡、4人重傷。從曝光的影片可以看到，現場尖叫聲四起，還有人緊抓著快掉下去的女學生不放，救了她一命。

"Bolivia" (IMÁGENES FUERTES) es tendencia porque una baranda cedió y varios estudiantes cayeron al vacío desde un quinto piso en la Universidad Pública de El Alto (UPEA)



Al menos 3 personas fallecieron en el incidentepic.twitter.com/SmrdESeq0L — ¿Por qué es tendencia? (@estendenciavzl) March 2, 2021

根據《每日郵報》報導，玻利維亞阿爾托市（El Alto）一所大學2日發生墜樓事故，數十名學生湧入4樓演講廳外，準備進去抗議學校財務問題。沒想到在一陣推擠之後，走廊的欄杆竟應聲斷裂，數名學生直接摔下天井慘死。

▲數十名學生擠在走廊。（圖／翻攝自推特／@estendenciavzl）



從曝光的影片可以看到，紅色欄杆在推擠之中突然發出聲響，接著立刻應聲斷裂，數名學生直接掉落天井，還有人摔到2、3樓走廊，現場尖叫聲四起。還有多名反應速度相當快的學生，緊緊抓著懸吊在邊緣女學生的腳踝不放，救了她一命。

▲同學緊緊抓著女學生腳踝。（圖／翻攝自推特／@estendenciavzl）



據了解，這場意外目前造成至少7人死亡、4人重傷，還有多名學生受到輕傷。玻利維亞警察局長阿奎萊拉（Jhonny Aguilera）表示，死亡學生的遺體將直接交還給家人，避免葬禮發生任何延誤。

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