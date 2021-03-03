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美南方2大州不甩CDC警告！宣布「解除口罩禁令」：商家100％開放

▲▼德州州長阿伯特（Greg Abbott）。（圖／路透）

▲德州州長阿伯特率先全美撤除口罩禁令。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

德州和密西西比州州長在美東時間周二（2日）均宣布，他們將會解除全州強制戴口罩的命令，並撤回多項聯邦政府頒布的防疫禁令，德州州長甚至表示要讓店家恢復百分百開放。就在前一天，美國疾病控制和預防中心（CDC）才警告，為防範在美國境內的變種病毒，必須更加小心防疫。

綜合《福斯新聞網》和「NBC News」報導，德州州長阿伯特（Greg Abbott）2日在蒙特隆勾（Montelongo）墨西哥餐廳內表示，他明白2019冠狀病毒疾病（COVID-19）不會在彈指之間消散，但是州內的防疫禁令「已經沒有必要」，「是時候讓德州百分百恢復開放了。」

阿伯特在接受《福斯新聞網》訪問時提及，去年10月前總統川普染疫後接受的療法，現在已經通過並能讓一般民眾也受到同等治療，「治癒的速度就像總統川普一樣快」。此外一名主持人提到有人問她施打疫苗後，是否就能趴趴走；對此阿伯特也回答，有了疫苗後確實能讓民眾自由旅行，對於禁令和染疫的擔心也不會如以往嚴重。

先前當一向不願意戴口罩的川普戴上口罩並聲稱「沒有人比我更愛國」時，密西西比州州長里維斯（Tate Reeves）曾發聲力挺，「相信總統的人，聽他的話；那些不相信總統的，戴上口罩去氣他。」然而拜登政府上任、疫苗廣發、確診病例趨緩但全國尚未脫離險境的同時，里維斯追隨了同為共和黨的阿伯特的腳步，宣布他將解除該州的口罩禁令，將於3日生效。

「我們的住院率和確診數字已經大幅下降」，里維斯表示，「疫苗正在加速分配，是時候了！」

事實上CDC主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）1日才警告，前一周每天仍新增約7萬例的確診，數字非常高，而且英國B.1.1.7變重病毒株已經入侵美國，在全美至少通報2400例，種種跡象都讓她擔心變種病毒可能會成為美國第四波爆發的主因。

「拜託仔細聽我說」，瓦倫斯基表示，「在這個時候變種病毒擴散的話，我們辛苦走到現在的成果將會付之一炬。」

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