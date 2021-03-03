梅根專訪穿130萬行頭　「表情超有戲」揭英國王室灰暗面紗

記者張靖榕／綜合外電報導

脫離英國王室滿一年的哈利（Prince Harry）與梅根（Meghan），日前接受美國名嘴歐普拉（Oprah Winfrey）專訪，完整內容將於美東時間7日播出，CBS電視台釋出2段預告後，立刻吸引高點閱和討論度。畫面中滿臉委屈的梅根穿著素雅高貴，實際上全身行頭高達113萬元台幣，和丈夫哈利大吐苦水。

▲梅根始終與哈利緊牽雙手，另一隻手則扶在孕肚上。（圖／翻攝自YouTube「CBS」）

預告片中歐普拉直揭王室面紗，問梅根「妳是沉默silent）還是被噤聲（silenced）？」她也告訴梅根「幾乎無法生存」這句話，聽起來像是有什麼引爆點。此外歐普拉還告訴夫妻倆，在這段專訪裡，「沒有什麼話題是不能談的。」

幾分鐘的畫面裡，39歲的梅根挺著孕肚始終端坐在位子上鮮少發言，但對於歐普拉的犀利問話，她臉部充滿內心戲劇性的表情，道出了複雜情緒。據了解，她身上的洋裝與手環分別來自名牌亞曼尼和卡帝雅，另一只手環還是已故黛安娜王妃的鑽石手鍊，全身行當至少要價130萬元。

哈利則在預告中談及已故母親黛安娜王妃，「我最擔心的就是歷史重演」，「對我來說，能坐在這裡跟妳對話、有妻子在我身邊，真的讓我感到如釋重負與快樂。」他說遭遇這樣龐大的壓力，他和梅根至少還有彼此。

兩段預告上線才短短2天，累積瀏覽人數已近500萬，網友意見正反不一，「他（哈利）是好丈夫好爸爸，但他父親（查爾斯王子）不是，他們很棒」、「可憐的夫妻」、「我挺梅根，作為一個獨立的女性，她的勇敢是一部史詩」、「實在很難說我到底有多不在乎這兩個人的掙扎」、「前皇室成員被極盡奢華的一切包圍著，然後跟你說：過去這段時間真的非常艱難」、「這預告片的運鏡搞得像是在拍肥皂劇」。