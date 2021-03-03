德國官員：巡防艦亞洲回程「行經南海」　2002年以來首次

生活在中世紀的城堡裡可能聽起來就像是童話中的公主一般，但對於已經居住在德國一座中世紀的城堡中2年的尤利婭（Yulia）而言，完全不是這麼一回事。住在這座年久失修又缺乏現代設施的城堡讓尤利婭的童話夢想幻滅，她反而必須過上「中世紀的困苦生活」，讓她不禁大呼難以適應。