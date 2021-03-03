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德國官員：巡防艦亞洲回程「行經南海」　2002年以來首次

▲▼德國最新護衛艦北萊茵-威斯特法倫（Nordrhein-Westfalen）。（圖／翻攝自EDR online）

▲示意圖，非本文巡防艦，德國船艦將在暌違19年後首次航越南海。（示意圖／翻攝自EDR online）

文／中央社柏林2日綜合外電報導

德國柏林多名高級政府官員今天指出，一艘德國巡防艦將於今年8月啟程前往亞洲，回程時將成為自2002年以來首艘越過南海的德國軍艦。

路透社報導，德國外交部及國防部官員表示，這艘軍艦不會越過所謂的「12海里」水域。報導指出，德國官員意指南海爭議地區。

中國主張擁有幾乎所有南海水域，並在南海人造島嶼上建立軍事哨站。美國海軍則定期在南海執行航行自由任務。

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