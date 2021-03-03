法媒揭中觸角伸進大學校園！教授幫政策背書　「止血影片」慘被轟

▲法國史特拉斯堡大學前法學院院長梅斯特，被揭露和中國政府過度親密。（圖／翻攝自臉書「Jamal Rouchdi」）

文／中央社記者曾婷瑄巴黎2日專電

法國「重點週刊」上月26日揭露中國政府把觸角伸進大學與社會，引發譁然，史堡大學前法學院長梅斯特隨即辭職。中國駐法使館試圖止血，昨日張貼新疆宣傳影片，卻引來負面效果。

報導指出，法國史特拉斯堡大學前法學院院長梅斯特（Christian Mestre）不僅曾公開為中國集中營政策背書，更透過孔子學院與中國往來密切，甚至影響該區與中國的投資合作，包含可能推動華為於史特拉斯堡近郊設廠。

根據環球時報報導，梅斯特2019年在中國參與研討會時，公開指出維族穆斯林少數族群「並非入監，而是上強制性職訓課程」。梅斯特曾向環球時報表示，新疆恐怖攻擊威脅嚴峻，教育營是避免恐怖主義滋長的答案，希望法國與歐洲國家能向新疆學習。

梅斯特為知名學者，也是史特拉斯堡歐洲城市共同體（Eurométropole de strasbourg）的倫理官，負責監督官員風紀與利益衝突。該報導引發軒然大波，梅斯特隨即聲明辭去倫理官一職。

法國策略研究基金會（FRS）研究員波恩達茲（Antoine Bondaz）接受法國3台（France 3）專訪時表示，「報導並非只是在揭露北京在史堡大學的影響力，而是在所有大學內，都透過部分教授或上層進行影響」。

他指出，北京過去幾年來在世界各地都嘗試影響民間社會的意見領袖。梅斯特是法國的一個例子，但還有其他案例，例如法國學者兼記者維瓦斯（Maxime Vivas ）。「目的就是要說服國內外民眾有人支持共產黨，並在國外創造有益於中國利益的網絡，向發展中國家呈現反對西方模式的觀點」。

波恩達茲強調，並非要終止和中國的合作，而是要更注意評估法中在學術研究合作中可能會帶來的風險。

揭露事件的駐亞洲特派佛洛赫斯（Jérémy André Florès）接受法媒專訪時表示，這不是學者或研究員的問題，就算有也只是道德瑕疵。錯誤在於當權者沒有框架並訂立法條，如海外活動的收入申報等。

中國駐史特拉斯堡總領館對重點週刊的報導提出駁斥，表示反華勢力濫用媒體影響力，「對正常開展人文領域交流合作的相關人員進行輿論攻擊，意在製造寒蟬效應」，並呼籲「法國個別政黨切勿偏聽偏信，傳播所謂『新疆種族滅絕論』」，切勿「妄議他國內政、干涉他國內政」。

中國駐法大使館更於昨日在推特帳號上張貼新疆政策宣傳動畫短片企圖止血，文字寫道：「所謂新疆的『強迫勞動』是誹謗中國的鬧劇」。影片內容表示，在共產黨的政策下，維吾爾族不但可以自由選擇職業，生活與薪資水準更大幅提升，卻因美國制裁中國棉花而導致維族人民失業。

影片張貼後引發政治人物抨擊，更有大批網友表示不可置信，一天之內已有近4000個轉推，幾乎一面倒為負面評論。

歐洲議會安全與國防小組委員會主席洛瓦索（Nathalie Loiseau）轉推時寫道：「一、折磨維吾爾人民；二、沒有真實反映新疆現況；三、把外界當成睡前要聽故事的小朋友。真的，共產黨一次全中。」

1) Martyriser le peuple ouïghour 2) Ne pas filmer ce qui se passe vraiment au Xingjiang. 3) Prendre le monde extérieur pour des enfants à qui on raconte des histoires pour les endormir.

Vraiment, le PCC n’en rate pas une https://t.co/DSdtA7rIIN — Nathalie Loiseau (@NathalieLoiseau) March 1, 2021

歐洲議會國際貿易委員會副主席維德倫（Marie Pierre Vedrenne）批評，「中國駐法使館這支宣傳影片達到否定與羞恥的新高峰。歐盟應該要有所反應並提醒，想進入歐洲市場有代價：尊重我們的標準與價值。」

伊斯蘭議題顧問凱耶（Romain Caillet）則以嘲諷口吻表示，「不只做這支宣傳影片的人是白痴，而且他們還以為我們比他們更白癡」。

繼法國外長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）24日在日內瓦聯合國人權理事會譴責中國對維吾爾人採取「制度性壓迫」，以及總統馬克宏（Emmanuel Macron）25日和習近平通話疑似未提及維族人權問題後，新疆教育集中營議題在法國輿論仍持續延燒發酵。