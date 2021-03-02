17歲少年愛上43歲美魔女！飯店忘情交纏5天　父母現場目擊傻了

▲17歲少年愛上43歲OL，「我想跟她在一起」。（示意圖／取自pakutaso）

記者柯沛辰／綜合報導

日本東京一名43歲OL在網上結識17歲少年，去年12月30日相約到奈良縣飯店過夜，忘情交纏整整5天。由於少年多日未歸，家人起了疑心，主動到飯店接人，這才意外目擊小倆口，讓案件徹底曝光。目前OL被依違反《奈良縣青少年健全育成條例》逮捕，全案調查中。

綜合日媒報導，女子在東京都港區南青山工作，但她去年12月30日和奈良縣一名17歲少年外出迎接跨年，並投宿當地一家飯店，直至今年1月4日都沒回家。

警方初步調查，女子去年秋天在社交軟體上結識少年，兩人很快墜入情網，相約跨年期間到奈良縣見面，並一起在飯店過夜。

當時少年告訴父母「朋友來找我玩，我要在飯店過夜」，但雙親起了疑心，決定1月4日到飯店接人回家，怎料到場後竟發現兒子身旁站了一名陌生女子，而且年紀還不小，於是向警方諮詢，這才讓案件曝光。

警方指出，雙方沒有金錢往來，但少年坦承「我想跟她在一起，我們已經發生了肉體關係」。對此，女子則強調，雙方確實有上床，但她完全不知道男方未成年。

目前女子被依違反《奈良縣青少年健全育成條例》逮捕，全案調查中。