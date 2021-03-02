破2400人染變種病毒！　美CDC警告：可能引「第四波疫情爆發」

▲ 美國新任CDC主任瓦倫斯基。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠肺炎（COVID-19）在美國造成近3千萬人感染，奪走逾52萬條性命，變種病毒更使得人心惶惶。美國疾病管制與預防中心（CDC）主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）說明，上週每天新增約7萬例確診，「是非常高的數字」，令她感到擔憂，且變種病毒傳播可能在美國引發「第四波爆發」。

瓦倫斯基1日在白宮記者會中強調，「請聽清楚，在這個階段，隨著變種病毒傳播，我們得來不易的成果可能功虧一簣。這些變種病毒對我們的人民和進展是很現實的威脅。」

眾多變種病毒中，衛生專家格外關注較具傳染力的種類，包括最早在英國、南非及巴西發現的病毒。美國CDC預測，英國變種病毒B.1.1.7將在本月成為美國主要毒株。

美國疫苗接種率1月開始攀升，日增確診及死亡數也跟著下降，但CDC表示，除非有更多民眾接種疫苗，否則變種病毒可能導致病例激增，威脅本就緊張的衛生系統。截至1日的數據顯示，全美已有逾2463起病例與變種病毒有關，其中至少2400例屬英國病種病毒。

瓦倫斯基對此指出，近來有報導指出，有某些州「取消我們建議可保護人們免受新冠肺炎傷害的公衛措施」，令她很擔心，「我們有能力阻止這個國家可能面臨的第四次爆發，請堅定你的信念。」

另一方面，據《紐約時報》報導，研究人員稱為B.1.526的新毒株正在紐約市迅速傳播，其攜帶的病毒可能削弱疫苗效力。美國國家過敏與傳染病研究院院長佛奇（Anthony Fauci）1日也在同場記者會上表示，拜登政府相當認真看待這種新型病毒株。

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