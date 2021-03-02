陸漁船石垣島外海翻覆！8人緊抓「救命浮標」畫面曝...僅5人獲救

▲根據陸方消息，目前僅5人獲救。（圖／取自日本海上保安本部）



記者王佩翊／編譯

日本第11管區海上保安本部稍早表示，一艘陸籍船隻2日上午8時50分左右在沖繩縣石垣市北方330公里的公海上翻覆，海上保安本部隨即派出航空機前往巡視並投入救援作業。據稱，當時共有7人漂浮在翻覆的船隻附近，日方稍早則將漂流人數上修至8人。陸方透露，船上一共有10人，目前已有5人獲救，剩下5人下落不明。

根據《朝日新聞》報導，日本第11管區海上保安本部表示，25日上午8時50分左右接獲一艘陸籍船隻遇難警報。據悉，該艘船隻在沖繩縣石垣市北方約330公里處的公海翻覆，船上共有10人，待海上保安本部派航空機趕往現場後，確認共有7人漂流在翻覆船隻附近，其餘3人下落不明。

第11管區海上保安本部2日下午將漂流者數字從7人上修至8人。而根據陸方說法，目前10人中已有5人獲救，但仍有5人下落不明。

海上保安本部根據翻覆船隻的大小，初步研判為一艘漁船，而根據北京當局提供的消息，該艘漁船上原本共載有10人。從日本海上保安本部派出的航空機所拍攝到的畫面中可以看到，一共有8人抓著浮標在海上載浮載沉。除了最初的航空機外，海上保安本部也追加派出了3艘巡視船進行救援作業，由於目前浪大，預計2日深夜才能抵達翻覆現場。

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