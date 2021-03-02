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童話都是騙人的！她住中世紀城堡2年　難忍原始「無水電」生活搬走

▲▼住在中世紀城堡的Yulia。（圖／翻攝自Imgur網站／Borssss）

▲尤利婭與丈夫曾住在中世紀的城堡中長達2年。（圖／翻攝自Imgur網站／Borssss）

記者葉睿涵／編譯

生活在中世紀的城堡裡可能聽起來就像是童話中的公主一般，但對於已經居住在德國一座中世紀的城堡中2年的尤利婭（Yulia）而言，完全不是這麼一回事。住在這座年久失修又缺乏現代設施的城堡讓尤利婭的童話夢想幻滅，她反而必須過上「中世紀的困苦生活」，讓她不禁大呼難以適應。

據《太陽報》與網路媒體Bored Panda報導，來自俄羅斯的尤利婭2年前搬入一座建於1482年的中世紀城堡。這座城堡因為年久失修，完全不適合人們居住，因此城堡的主人同意，只要尤利婭與丈夫可以為城堡工作，並對其內部進行修繕的話，那他們就要可以免費住在那裡。

▲▼住在中世紀城堡的Yulia。（圖／翻攝自Imgur網站／Borssss）

▲中世紀的城堡中並沒有現代化的沖水馬桶。（圖／翻攝自Imgur網站／Borssss）

這聽起來是一件很好康的事，不過對於尤利婭而言，這是她噩夢的開始。她表示，由於城堡的設備仍停留在中世紀時期的老舊設施，所以城堡內即沒有自來水，也沒有可以正常運作的廚房，更不用說有電這回事了。所以在這2年期間，尤利婭被迫在直火上做飯，也無法在如廁後直接用水沖馬桶。

▲▼住在中世紀城堡的Yulia。（圖／翻攝自Imgur網站／Borssss）

▲尤利婭被迫在直火上煮飯。（圖／翻攝自Imgur網站／Borssss）

最可怕的是，每當冬天來臨時，這座總面積達600平方公尺的城堡無法供暖，唯一的取暖來源就是一個大火爐，所以尤利婭與丈夫只能在房裡使用木頭生火取暖。不但如此，在冷颼颼的冬天裡，這座城堡竟然還沒有熱水，所以他們只好用冷水來洗澡和打掃。尤利婭指出，「即使我來自俄羅斯，但我也很難適應這種溫度，這是生活在中世紀城堡裡最大的挑戰之一。」

▲▼住在中世紀城堡的Yulia。（圖／翻攝自Imgur網站／Borssss）

▲城堡中唯一的取暖來源就是一個大火爐。（圖／翻攝自Imgur網站／Borssss）

在她和丈夫住在城堡的兩年間，他們也沒辦法將整座城堡完全改造成「現代化」的住處，他們只修好了一些小東西，比如窗戶、門，還裝了一條電話線。此外，他們還自己動手做了一些家具，比如床、櫥櫃等等。

尤利婭表示，可能很多人會認為，你必須很有錢才能住在城堡裡，但事實恰好相反，在這個「只能維持最低生活」的地方，你被迫過上一種極簡主義的生活方式，所以她和丈夫在住過城堡之後，已經不會再把自來水、暖氣和電這些基礎生活必需品當成是理所當然的事了。

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