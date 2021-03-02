拍片賺點閱！他用30cm菜刀「幫室友割莖」大噴血　急拿繩綑綁命根

▲布里奇除了自願割掉陰莖，還願意向動手「切斷命根」的室友支付酬金。（示意圖／CFP）

記者張寧倢／編譯

西班牙饒舌歌手貝特蘭（Aaron Beltran）為了在網路社群中引起關注，便與室友布里奇（Andrew Breach）達成協議，用長約30公分的菜刀砍下布里奇的陰莖，還要把影片上傳YouTube。而奇怪的是，自願切斷命根的布里奇還將根據影片點閱率支付至少200歐元（約新台幣6700元）的酬勞給負責動手的貝特蘭。

綜合《紐約郵報》、《太陽報》報導，在YouTube上以「Sanatorio del Atico」作為藝名的饒舌歌手貝特蘭，竟為了吸引網友關注而拍攝「切斷命根」的殘忍影片。令人驚訝的是，提出這個想法的正是「斷莖」苦主──畢業於牛津大學的35歲英國男子布里奇。布里奇當時在西班牙札拉哥沙（Zaragoza）擔任英文老師，與貝特蘭是同住在一個屋簷下的室友。

▲布里奇的陰莖被切下來，扔進垃圾袋，所幸最後已透過手術恢復正常功能。（圖／CFP）

檢方表示，布里奇於2019年3月8日晚間7時許在家中被發現下體失血過多，據首位抵達現場的員警說法，貝特蘭一見到警察就坦承自己用將布里奇的陰莖切下來，扔進垃圾袋裡，布里奇則是用繩子將私處根部綁住，試圖止住大量失血。承辦警官匿名表示，「被告當時坐在布里奇面前，用一把長約30公分的菜刀砍下他的陰莖，隨後扔掉兇器。」

▲警員在案發現場，發現布里奇的下體血流不止。（示意圖／CFP）

據檢察官調查，患有「性別焦慮症」（gender dysphoria）的布里奇覺得自己不是「完整的」男性，而想要切斷自己的陰莖，為了付諸行動，在案發幾周前就在網路上發文尋求願意拍攝他自殘過程的網友。

布里奇之後轉而與室友貝特蘭達成協議，由貝特蘭擔任「斷莖手」再將影片傳上YouTube，並且根據影片點閱率的多寡，來支付貝特蘭200歐元至2500歐元（約新台幣8萬3700元）不等的報酬。

事後，布里奇接受了外科手術，當地醫生為他重新接上陰莖，住院長達三周後，現已完全恢復正常功能，布里奇也回到英國。然而，布里奇日前再度於法庭推翻先前證詞稱，是自己動手切斷陰莖，與貝特蘭無關，先前是受警方施壓才供稱兇手是貝特蘭，但警方否認此說法，目前全案審判程序仍在進行中。

更多國際新聞

►印尼少婦稱「風吹進子宮」秒產女 分居4月前夫打臉：我的種！

►日本租男友見面嚇歪！ 正妹網紅再租竟遇神級鮮肉：我配不上他

►保險套「卡到陰」！她私密處劇痛就醫 醫師術後揭內幕：老公超綠

聽Podcast掌握美選及國際局勢

►白色情人節最棒禮物！ CK be香水中性香氣清新誘人