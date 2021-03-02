美國最快今就「納瓦尼中毒案」制裁俄國！　聯合國呼籲加速調查

▲瓦爾尼（Alexei Navalny）流放前出面，大批民眾前往法院示威聲援。（圖／路透社）

實習記者徐于文／綜合報導

俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）於1月17日從德國返回俄羅斯後，遭受政府逮捕並收押，二月被判處2年半有期徒刑，目前流放於弗拉迪米爾區（Vladimir）。聯合國持續譴責此事，並對俄國領袖施壓。美國總統拜登（Joe Biden）也對外表示制裁俄國的強硬立場與決心，據報最快將於當地時間2日實施。

44歲的納瓦尼2020年8月疑似被俄國間諜下毒謀害，過去5個月中停留德國柏林治療並休養，返俄後馬上被關押。俄國群眾對此發起強烈的抗議行動，卻也迅速被政府以武力鎮壓，超過1萬1000名示威者被捕，行動被無限期凍結。

此次毒害事件使用蘇聯時期的致命神經毒劑「諾維喬克」，聯合國強烈譴責，俄國已違反國際《化學武器公約》。聯合國法外處決、即審即決或任意處決問題特別調查員卡拉馬爾德（Agnes Callamard）及自由言論和發表專家坎恩（Irene Khan）也在1日指出，此案為俄國官員對於反政府批評發出的明確警告。他們同時強調，國際專家和聯合國應攜手盡快找出證據，以確保相對的責任懲處。

知情人士1日指出，華府近期將發表相應政策。根據《路透社》，美方將以過去二項行政命令作為制裁依據，包括俄羅斯2014年入侵克里米亞後發布的第13661號命令，提供制裁俄羅斯官員的廣泛權力；以及2005年發布的的第13382號命令，旨在打擊大規模殺傷性武器擴散。美國國務院及相關人員目前則尚未對此發表回應。

俄國政府持續對外否認下毒，推卸相關責任，並質疑德國政府在此次事件中的證據和可信度。俄羅斯政府發言人札哈洛娃（Maria Zakharova）也對媒體宣稱，希望聯合國能更積極地找出證據。對於納瓦尼目前的刑事懲處，聯邦監獄發言人卡拉石尼科夫也指出，「納瓦尼已依法送辦，並且所有政府舉動和處決都完全符合目前的法規。」

