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力挺台灣鳳梨！東森農場賣到爆單　4／7與黃偉哲作伙拚內銷

東森購物賣台南關廟鳳梨　台南市長黃偉哲獻出電視購物初體驗（圖／東森購物提供）

▲東森購物力挺台灣農民，「東森農場」去年4月推廣台南關廟金鑽鳳梨，狂銷2萬8千顆。左起為關廟區農會總幹事陳愛妹、東森購物董事長王令麟、台南市長黃偉哲、東森購物總經理彭鴻珷、東森購物專家怡君。（圖／東森購物提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

大陸禁止台灣鳳梨進口，東森購物立即啟動「搶救鳳梨大作戰」，東森購物網特別開闢「鳳梨專區」，除了買到鳳梨現貨，也可以預購入手鳳梨加工品。此外，清明節過後將進入鳳梨採收盛產期，為力挺農民，4/7(三)當天東森農場與台南市府將再聯手合作，邀請台南市長黃偉哲上節目推廣關廟鳳梨之外，東森購物董事長王令麟更號召全體會員一起支持台灣鳳梨，幫助農民。

東森購物長期力挺在地小農，去年與台南市政府、關廟區農會聯手合作販售台農17號「金鑽鳳梨」，黃偉哲首獻電視購物初體驗作伙相挺，王令麟加碼回饋50%東森幣，不計成本支持農民銷售，讓4000組在短時間內狂銷售完，總計共賣出2萬8千顆、總重達40公噸的鳳梨。

東森購物賣台南關廟鳳梨　台南市長黃偉哲獻出電視購物初體驗（圖／東森購物提供）

東森購物賣台南關廟鳳梨　台南市長黃偉哲獻出電視購物初體驗（圖／東森購物提供）

▲東森購物長期力挺在地小農，東森農場於4/7當天將與台南市府再聯手一起推銷關廟鳳梨。

除了與地方縣市合作，東森購物也熱心公益，同樣在去年與屏東慈惠善導書院攜手開賣「愛心希望鳳梨」，在取之社會、回饋社會的企業使命下，王令麟號召全體會員共同關心弱勢，最後總計賣出1萬顆鳳梨，大家一起用實際行動，用愛心把鳳梨下架。

東森農場」能夠檔檔熱銷、好評不斷，好口碑是一大原因。東森嚴選台南關廟鳳梨，擁有質厚多汁、酸甜清香味的好滋味，尤其「鳳梨酵素」還能幫助消化、抵抗血栓，美味與健康兼具，吸引會員下單搶購。東森購物秉持「東森嚴選」的精神，品質層層把關，均從產地直送宅配到府，新鮮看得到、品質有保證，每檔都賣出好成績，未來仍將尋找臺灣各地優質產品，同時拋磚引玉，期望各界共同支持在地農業。

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