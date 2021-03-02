女人難為！疫情下易失工作、育兒時間高7hrs　兩性要2022才能平等

▲研究顯示，許多女性在疫情下，需要邊育兒邊工作，而且他們的工作機會也比較容易流失。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者葉睿涵／編譯

在新冠疫情肆虐全球的情況下，女性較多的工作領域竟也受到影響，導致產業內的工作機會大幅流失。此外，在疫情中，女性的育兒負擔也相對增加，進而徹底改變了女性在職場上的收入。

據路透社報導，資誠公司（PwC）最新的年度「女性工作指數」（Women in Work Index）報告顯示，在經濟合作暨發展組織（OECD）的33個成員國中，有24個富裕國家去年的失業率上升，其中有17個國家的女性比男性更有可能失業。

在女性佔主導地位的行業，如市場營銷、傳播行業，也出現了一種叫「女性衰退」（shecession）的現象，也就是說女性在其主導的行業中，就業機會流失的可能比男性主導的行業來得更高。

▲女性育兒的時間比男性多出7.7小時，幾乎成了她們的「第二份職業」。（圖／取自免費圖庫Pexels）

同時，研究也發現，女性平均每週要照顧孩子的時間比男性多了7.7個小時，相當於女性在兼顧正職之餘，在家中還得完成自己的「第二份職業」，甚至還有一些女性為了育兒工作，放棄了自己原本的正職。

PwC高階經濟學者史提洛（Larice Stielow）指出，「雖然在經濟復甦後，女性的工作機會就會恢復，但她們不一定能從事原本的工作，如果我們不制定政策直接解決不平等的育兒負擔、讓更多女性進入有經濟前景的領域，她們就只能回到工時短、技術低、收入低的工作。」

報告預估，職場也許要等到2022年才會實現兩性平等的現象。PwC人力資源總監辛頓（Laura Hinton）認為，「其中最重要的是，優先考慮性別薪酬差距的問題，並制定有效的行動方針，讓企業有能力重建更美好、更公平的就業環境。」

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