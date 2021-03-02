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日男夜闖公園「找鹿玩」突發狂猛砍　11歲奈良鹿「頭蓋骨裂」慘死

▲▼ 奈良鹿。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲據悉，死亡的母鹿頭上有長達5.4公分的傷痕。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者王佩翊／編譯

日本奈良鹿遠近馳名，更是國家天然紀念物，然而2月7日凌晨卻有一名23歲男子潛入奈良公園內，持斧頭砍死其中一頭11歲的母鹿。警方表示，死亡的鹿隻頭上有明顯傷痕，就連頭蓋骨都被砍裂，手段十分殘忍。奈良縣警方2日以違反文化財保護法嫌疑將嫌犯逮捕歸案，而嫌犯被逮後則辯稱，自己原本只是想要跟鹿玩，誰知道突然有一頭鹿衝撞他的車，他才會一氣之下殺了另外一頭鹿。

根據《每日新聞》報導，現年23歲的吉井勇人是一名建築工人，而他2月7日凌晨卻涉嫌在奈良市奈良公園用斧頭砍死一頭11歲的母鹿。當天凌晨2時半，警方接獲一名路過的男性通報稱，在奈良公園看到一頭受了傷動彈不得的鹿隻。

▲奈良鹿。（示意圖／達志影像）

▲警方初步排除男子在案發時使用藥物的可能性。（示意圖／達志影像）

待警方趕往現場後，發現一頭倒地的母鹿，而母鹿的頭上則有一道極深的傷痕，攻擊力道大到連頭蓋骨都裂開，傷及腦部。被害鹿隻最後因傷勢過重，失血過多死亡。

警方隨即調閱監視器畫面，並鎖定嫌犯吉井勇人，終於在2日以違反文化財保護法罪嫌將其逮捕歸案。吉井被逮後坦承犯行，面對警方的訊問，他則表示，「當時我正在奈良公園裡跟鹿玩，誰知道卻突然有一頭鹿撞上了我的車，我一氣之下就決定殺了鹿，於是就拿斧頭往另一頭鹿的頭上猛砍。」

據悉，母鹿頭上的傷痕長達5.4公分，深至腦部，警方至今仍未找到犯案凶器，不過將會持續深入追查，以釐清詳細案發經過。

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