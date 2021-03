遭緬甸警開槍擊殺！他死前最後通話曝　緊握手機「媽…我中彈了」

▲緬甸示威青年德納英不幸中彈,但他死前右手仍緊握著手機。(圖/翻攝自推特)

記者張寧倢/編譯

緬甸軍方對示威者的鎮壓愈發強烈,發生政變至今一個月以來,已有超過30人死亡、1130人被捕。最近網路上更流傳一段抗議群眾在街頭遭遇槍擊的影片,其中一名24歲年輕男子被子彈擊中,而他死前用盡力氣打電話給母親,卻只說了一句,「媽,我中彈了。」便傷重身亡,不禁讓人感到遺憾。

VIDEO: Protesters carry away one of their wounded at Hledan in Yangon on Sunday morning. The wounded protester was shot in his chest area by what is believed to live ammunition. #WhatsHappeningInMyanmar #2021Uprising pic.twitter.com/4vOhPixk1x — Myanmar Now (@Myanmar_Now_Eng) February 28, 2021

綜合南韓《Insight》與緬甸獨立媒體《Myanmar Now》報導,緬甸仰光28日發生政變至今規模最大的血腥鎮壓,有至少18人死亡、21人受傷住院,且數字不斷增加。其中一名死者是24歲的男子德納英(Nyi Nyi Aung het Naing),當天他在仰光赫勒丹(Hledan)路口被警察以實彈開槍擊中腹部後,隨即倒地不起。

▲德納英隨後被其他示威者抬走,送醫後不治身亡。(圖/翻攝自推特)

《Myanmar Now》的3名記者正巧從高處目睹現場,趕緊拿起相機拍下了德納英生前的最後畫面。現場槍聲隆隆的影片中可以看見,頭戴白色安全帽的德納英一手緊握著手機,另一手撫著疼痛的傷口,看起來幾乎快失去意識。四處竄逃的示威者中,有人注意到德納英躺在無法起身,幾人便合力將他抬起帶走。

TW/blood

This 20 years old young boy from Yangon was shot to death by Myanmar Military junta during his peaceful protest. He called his mother before he passed away, and said:



“ MOM... I get Shot!”



Today, at least 26 were killed in Myanmar.#WhatsHappeningInMyanmar#Feb28Coup pic.twitter.com/g6kkHUtuLg — Soe Myint Tun (@PuskarPk) February 28, 2021

報導指出,德納英被送達仰光總醫院時,就被宣布死亡,而他生前緊握著手機的原因,竟然為了要與母親進行最後一次通話,然而,就在他用盡力氣說完一句「媽,我中彈了」之後,就與母親天人永隔,這段影片與令人鼻酸的悲劇,隨後也快速在網路社群上流傳開來。

Myanmar police fire stun grenades and gunfire against anti-coup protesters in InnSein Road, Yangon on March 2.

Video Credit: Kamayut Media

original link here >> https://t.co/jO2lpY2Ohl#WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/bb9NOTG151 — Wa Lone (@walone4) March 2, 2021

