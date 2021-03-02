準公幼學費8月起漲價　全教總批「政府帶頭漲」：違背公共化精神

▲全教總呼籲教育部停止調漲準公幼收費。（示意圖／記者翁伊森翻攝）

記者崔至雲／台北報導

準公共政策推出至今將滿三年，教保員薪資至少達3.2萬元。但全國教師工會總聯合會今（2日）開記者會指出，就在教保員薪資調整之際，業者要求調漲學費上限，而教育部竟然也同意開放調漲，今年8月後準公共合作的收費標準統一提高1000元。教團抨擊，該現象恐影響教育資源分配，強調「不要偽公共，只要真公幼」，呼籲政府應即停止調漲學費。

全教總理事長侯俊良表示，依照準公共相關規定規定，簽約期間不得調漲學費，但是教育部現在這樣調漲的結果，使得業者只需要先解約，調高收費1,000元之後重新簽約，就能繼續接受補助，等同變相漲價並由全民幫業者買單。

[廣告]請繼續往下閱讀...

侯俊良說明，準公共幼兒園政策推出之時，全教總就曾提醒要避免只是淪為補助灑錢政策，這類只用金錢墊高的補助政策完全沒有公共性，家長表現上看似支出錢少，可是國民稅金確是進入私立業者口袋，公部門的經費投入後，不僅在硬體建物、教育資源等都完全無法回收，私立業者也不具公共責任，完全沒有達到教育公共化之精神，徒勞耗國家資產。

全教總認為，應極力避免這種只花現金的托育政策，因為這會養大業者胃口，對於真正公共化的推展是一大阻礙。最令人遺憾的，竟然是政府自己率先帶頭提高收費標準，這真是一種「業者搶金子、政府拿面子、百姓輸銀子」的私相授受托育政策。

全教總呼籲教育部，不僅應該立刻停止放寬準公共收費的合作標準級距，更應該逐年調降準公共補助，將這些補助的金額投入增加真公幼，讓幼兒園的硬體建物與教育資源能夠留給後續的孩子，將國民稅金發揮到最大的公共化效應，才可能是永續經營的方法。

