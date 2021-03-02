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她遭恐怖鄰居「咬掉1／3耳朵」　3次手術重建...有人靠近就驚恐

▲女子耳朵被咬斷。（圖／衛福部立彰化醫院提供）

▲女子耳朵被咬斷重建。（圖／衛福部立彰化醫院提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名30歲林小姐被疑似患有精神疾病的鄰居咬掉三分之一的左耳，被咬掉的耳朵不見了，畫面怵目驚心，到某醫院就診時醫師告訴她「就維持這樣了，不會怎麼樣」，她無法接受缺一大塊的耳朵，轉到衛福部彰化醫院求助，整形外科醫師呂明川經過3個多月的重建，給她一個新耳。

呂明川表示，林小姐是4個多月前來診，缺了一大塊的耳廓經止血消毒後是沒什麼大礙，對生活也沒太大影響，但對外觀是一大打擊，一般人的心理可能難以接受，尤其是女生。林小姐對此也無法接受，也因為缺塊的耳朵已經不復得，無法進行顯微手術再植復原，只好進行斷耳再造。

▲女子耳朵被咬斷。（圖／衛福部立彰化醫院提供）

▲呂明川醫師說明。（圖／衛福部立彰化醫院提供）

呂明川說，重建需一小塊的耳軟骨及包覆的皮膚，於是他從患者右耳取下一小根軟骨，將軟骨接在左耳斷離處，再種植到頭皮，也就是說，將此耳朵埋入後方的頭皮，讓皮膚生長，包覆耳朵，經過1個月，再進行第2次的手術，以分離手術將新耳和頭皮分開。

呂明川指出，與頭皮分離的新耳，必須再進行第3次手術，以美化外形手術造出耳輪等形狀，儘量將左耳塑成和右耳對稱及一樣的外形，最困難的部分就在這裡。前後3個多月的3次手術之後，才完成重建，患者也才放下心中大石。

▲女子耳朵被咬斷。（圖／衛福部立彰化醫院提供）

▲女子耳朵被咬斷。（圖／衛福部立彰化醫院提供）

呂明川說，目前患者的新耳沒有影響到聽力，但知覺比較差，等差不多1年後，舊耳處的神經往新耳長過去後，知覺就會越來越好，其實，最大的傷害還是在心理層面，耳朵不見的這一段期間，心理上是很大的折騰。

林小姐休息4個月後回到職場，以工作及時間來撫平創傷。林小姐的媽媽說，女兒現在只要有人靠近身邊，就會感到恐懼不安，也害怕遇到傷害者，她還是很擔心女兒的心理狀況。

呂明川強調，耳朵斷離的個案在臨床上不多，大部分來自意外，這類個案因外觀問題，患者常會有憂鬱傾向，不只是耳朵，只要是顏面損傷患者也多少會有這種情緒反應，呼籲民眾若有顏面受損問題，不管是為了外觀或是為了心理健康，最好在最短時間內尋求整形外科醫師的協助，在最短的時間內重建顏面，減少患者長時間面對顏面缺陷的壓力。

彰化醫院精神科主任梁孫源表示，類似林小姐的這種恐怖經驗，有些人會隨著時間淡忘，害怕的感覺會漸漸消失，但如果超過2個月還存在著恐懼或焦慮夾雜等強烈感受時，可能就是創傷後壓力症候群，最好是尋求專科醫師的協助。

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