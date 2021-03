妻子復仇將家暴夫綁在貨車　馬路「拖行500公尺」人撞到爆頭重傷

▲人妻和弟弟聯手報復家暴夫。(圖/翻攝自twitter/TOI Surat)

記者李振慧/綜合報導

印度古吉拉特邦一名人妻慘遭丈夫家暴,弟弟趕到家中勸阻居然也一起被打,2人暴怒之下聯手,把惡夫綁在貨車上後端,一路拖行500公尺殘忍報復,導致對方頭部受到重創情況十分危殆,目前仍在醫院接受治療。

事件上月26日發生在蘇拉特縣(Surat)卡多達拉鎮(Kadodara),從路上監視器畫面可看到,男子拉索德(Balkrushna Rathod)被綁在貨車後,一路遭到殘忍拖行。警方調查發現,開著貨車的人是拉索德妻子希塔爾(Shital Rathod)與其弟弟喬漢(Anil Chauhan)。

喬漢表示,他接到姊姊希塔爾的求救電話,便立即開著小貨車前往現場,抵達目睹喝醉的拉索德一直在鞭打姊妹,即使他上前阻止對方還是不肯停手,他便和姊姊聯手把對方制伏,再綁在貨車後拖行。

警方表示,路人看到拉索德被拖行的慘狀上前阻止,喬漢才終於停車,由於受害者目前仍處於昏迷狀態,已將希塔爾與喬漢拘留,若是新冠肺炎病毒檢查結果為陰性就會立刻逮捕。

Watch: Man tied, dragged behind tempo on road by wife, her brother in Surat's Kadodara



READ MORE: https://t.co/qWFVebZGoM pic.twitter.com/9hJvAn4gCu