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70億飛了！她連續下注5週　開出頭獎竟「交易失敗」…痛訴：不吉利

▲▼彩票。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲一名女大生連續下注的號碼終於中了頭獎，可惜的是，她當週的投注並未成功，只好與1.82億英鎊的獎金擦身而過。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／編譯

英國布萊頓大學19歲的女大生肯尼迪（Rachel Kennedy）連續4週下注同一組號碼後，號碼居然在第5週中了價值1.82億英鎊（約新台幣70.45億元）的歐洲百萬頭獎，讓她欣喜若狂。但不幸的是，肯尼迪的賬戶居然在這時出了問題，導致他在投注時付款失敗，與上億獎金失之交臂。

據《太陽報》報導，肯尼迪與21歲的男友麥克洛漢（Liam McCrohan）已連續4週下注6、12、22、29、33、6和11這串數字；為了方便行事，肯尼迪通常都在APP中將這組號碼設為自動購買。不過，在第5週時，肯尼迪的賬戶居然出現了一些問題，導致APP在自動購買時付款失敗，投注也未能成功，不過肯尼迪並未注意到這一點。

第5週開獎時，肯尼迪收到通知指出，她平時經常下注的號碼在本週奪得頭彩，讓肯尼迪喜出望外。這位來自布萊頓大學商學院的學生告訴《太​​陽報》，「當我進入這個APP時，上面寫著『比賽獲勝』的字眼，我簡直不敢相信！於是，我立刻將男友和媽媽叫到房裡來，並在他們面前和投注站聯絡。」

肯尼迪表示，「我以為自己中了1.82億英鎊，結果他們說『是的，你的號碼是對的，但是你的賬戶裡沒有足夠的錢來支付彩票，所以交易並未成功。』我那時真的很驚訝，但男友卻看起來比我更難過。」肯尼迪現在認為，這串她已經投注好幾個星期的號碼是不吉利的，於是她決定更改下週要投注的號碼。

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