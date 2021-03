70億飛了！她連續下注5週　開出頭獎竟「交易失敗」…痛訴：不吉利

▲一名女大生連續下注的號碼終於中了頭獎,可惜的是,她當週的投注並未成功,只好與1.82億英鎊的獎金擦身而過。(圖/取自免費圖庫Pixabay)

記者葉睿涵/編譯

英國布萊頓大學19歲的女大生肯尼迪(Rachel Kennedy)連續4週下注同一組號碼後,號碼居然在第5週中了價值1.82億英鎊(約新台幣70.45億元)的歐洲百萬頭獎,讓她欣喜若狂。但不幸的是,肯尼迪的賬戶居然在這時出了問題,導致他在投注時付款失敗,與上億獎金失之交臂。

據《太陽報》報導,肯尼迪與21歲的男友麥克洛漢(Liam McCrohan)已連續4週下注6、12、22、29、33、6和11這串數字;為了方便行事,肯尼迪通常都在APP中將這組號碼設為自動購買。不過,在第5週時,肯尼迪的賬戶居然出現了一些問題,導致APP在自動購買時付款失敗,投注也未能成功,不過肯尼迪並未注意到這一點。

