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加強取締改裝車噪音　南警維護南區住戶安寧

▲台南市警六分局，自3月份起規劃優勢警力，不定期在永成路、新都路、大同路、台17線、中華南路及健康路段，執行取締危險駕車、超速、改裝車噪音等違規態樣加強執法。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警六分局，自3月份起規劃優勢警力，不定期在永成路、新都路、大同路、台17線、中華南路及健康路段，執行取締危險駕車、超速、改裝車噪音等違規態樣加強執法。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市南區近來夜間有改裝噪音車輛行駛，不僅噪音擾鄰，更影響周邊道路交通安全，台南市警六分局為維護市民安寧生活空間，自3月份起規劃優勢警力，不定期在永成路、新都路、大同路、台17線、中華南路及健康路段，執行取締危險駕車勤務，並針對超速行駛、改裝車噪音等違規態樣加強執法。

▲台南市警六分局，自3月份起規劃優勢警力，不定期在永成路、新都路、大同路、台17線、中華南路及健康路段，執行取締危險駕車、超速、改裝車噪音等違規態樣加強執法。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警六分局，自3月份起規劃優勢警力，不定期在永成路、新都路、大同路、台17線、中華南路及健康路段，執行取締危險駕車、超速、改裝車噪音等違規態樣加強執法。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警六分局統計3月1日共舉發改裝車違規8件，其中改裝燈光6件、頭燈變更1件，另外，舉報排氣管噪音1輛。駕駛人或車主不當改裝車體、電氣設備，可能減弱車輛安全結構，而危及自己及其他用路人的安全，依道路交通管理處罰條例第18條可處新台幣2400元以上9600元以下之罰鍰，並責令檢驗。

▲台南市警六分局，自3月份起規劃優勢警力，不定期在永成路、新都路、大同路、台17線、中華南路及健康路段，執行取締危險駕車、超速、改裝車噪音等違規態樣加強執法。（圖／記者林悅翻攝，下同）

而改裝排氣管之部分，除違反「噪音管制法」，可處車主或駕駛人罰鍰外，亦可依道路交通管理處罰條例第16條處罰。另外駕駛人如有危險駕駛行為，亦可能觸犯道路交通管理處罰條例第43條，可處新台幣6000元以上24000元以下之罰緩，最重可依刑法公共危險罪移送法辦。

市警六分局長陳錦文呼籲民眾勿任意改裝車輛、拆除消音器或超速行駛，除能確保行車安全外，也避免噪音影響環境安寧，警方將持續針對改裝及噪音車常出沒之重要路段，規劃勤務強力執法，維護民眾權益，還給市民舒適寧靜的夜晚。

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