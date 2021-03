被瘋狂掃射150槍「子彈藏體內15年」　他苦嘆：感覺被慢性謀殺

▲男中150槍,目前仍有多發子彈在體內。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

英國達拉謨郡(County Durham)男子克拉克(Joe Clarke)15年前在自家門口遭歹徒掃射,全身一共中槍多達150發子彈,雖然最後奇蹟存活下來,卻仍有多顆子彈殘留在體內,包含心臟部位還殘留子彈碎片,讓飽受折磨的他苦嘆,自己現在這樣只是勉強活著而已。

英國《鏡報》報導,身為2名孩子父親的克拉克,從事石油事業過著很好的生活,然而2007年12月有人來到他家敲門,他一打開門突然遭人持散彈槍瘋狂掃射,轉身逃跑時導致背部、頸部和頭部身中150發子彈,緊急送醫後雖然保住性命,但由於部分子彈卡在致命位置,導致醫護人員無法取出只能繼續存放在體內。

今年43歲的克拉克表示,槍傷對他的健康造成了毀滅性影響,並且緩慢奪走他的人生,「我不敢相信我的人生會變成這樣,只有無止境的痛苦,感覺好像緩慢地被謀殺,有時候我寧願自己沒有活下來,他們奪走了我所有的一切」。

克拉克曾相信司法能還他公道,然而因為警方調查的疏忽,讓5名被控與這起案件有關的嫌犯仍然逍遙法外,由於槍傷引發嚴重關節炎,他已進行過多達20次手術,還要定期進行X光檢查,以確認體內子彈沒有移位或發炎,「子彈仍然在我體內,我只能與它們共存」。

克拉克2012年因為擔心人身安全再次受到威脅,一度選擇搬家,不過近來又搬回原來的住所,他表示現在的自己為了2名孩子,只想過著安靜的生活。達拉謨郡警方則表示,關於本案暫時沒有任何新發展,不過若是發現新證據,他們將會再做調查。



Shooting victim's body still riddled with pellets 15 years after shotgun attackhttps://t.co/yYFgYUEDkr pic.twitter.com/tqurNtdUGr