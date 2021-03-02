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全球病例7週來首見增幅擴大　世衛：想在年底結束疫情不切實際

▲▼世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／路透）

▲世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

世界衛生組織（WHO）在1日舉行新冠肺炎例行記者會，值得關注的是，全球確診病例每日增加趨勢在經過連續6周的下降之後，在上週增加幅度擴大，為7週以來首見。衛生緊急項目負責人邁克爾表示，要在年底前結束疫情的想法是不切實際的，現在以盡可能減少住院病例為最主要目的。

綜合外媒報導，世衛針對疫情的應對，目前將焦點放在如何控制病毒的傳播，同時間避免病毒變異的情況發生，並減少需要住院的病例。此外，如何讓第一線的醫護人員以及免疫力低落的族群盡早接種疫苗，也是世衛目前努力的方向。

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhamon Ghebreyesus ）表示，美洲、歐洲、東南亞和東地中海地區的新增病例數量出現上升趨勢，部分國家囤積疫苗，先為低感染風險、較為健康的年輕人先行接種疫苗，而非第一線的醫護以及長者接種，相當令人遺憾。

譚德塞強調，世衛本周的國際新冠肺炎疫苗實施計劃（COVAX）將再交付1100萬劑疫苗，但若政府想藉著依賴疫苗消滅疫情，那是錯誤的想法，在對抗疫情的同時，國家公共衛生以及防疫措施也是對等重要的。

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