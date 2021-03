99歲菲立普親王「開傘掩護」低調轉院　王室稱：治療感染和心臟

▲菲立普親王已住院13天,白金漢宮在3月1日證實,他目前被安排轉院至另一所醫院接受治療。(圖/路透)

文/中央社記者戴雅真倫敦1日專電

白金漢宮今天表示,英國女王伊麗莎白二世高齡99歲的夫婿菲立普親王在住院13晚後,轉院至倫敦另一所醫院,繼續接受治療。

菲立普親王感到身體不適後,在醫師的建議下,於2月16日晚間入住倫敦的愛德華七世(King Edward VII hospital)醫院,目前轉院至聖巴多羅買醫院(St Bartholomew's Hospital)。

▲菲立普親王轉到的聖巴多羅買醫院外守衛森嚴。(圖/路透)

媒體今天上午11時左右,在醫院外拍攝到多名員工拿著雨傘遮擋外界視線,讓某位病患搭乘救護車,但不知是否為菲立普親王。

英國廣播公司(BBC)報導,白金漢宮指出,菲立普親王因為感染繼續接受治療,醫師也在監測、檢驗他的心臟舊疾,並稱菲立普親王對治療有反應,目前感覺良好。

菲立普親王預計本週將繼續住院。

Britain's Prince Philip has been moved to a new hospital for further treatment for an infection and more tests, officials said https://t.co/foJhXpKY7J