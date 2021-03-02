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99歲菲立普親王「開傘掩護」低調轉院　王室稱：治療感染和心臟

▲▼菲立普親王。（圖／路透）

▲菲立普親王已住院13天，白金漢宮在3月1日證實，他目前被安排轉院至另一所醫院接受治療。（圖／路透）

文／中央社記者戴雅真倫敦1日專電

白金漢宮今天表示，英國女王伊麗莎白二世高齡99歲的夫婿菲立普親王在住院13晚後，轉院至倫敦另一所醫院，繼續接受治療。

菲立普親王感到身體不適後，在醫師的建議下，於2月16日晚間入住倫敦的愛德華七世（King Edward VII hospital）醫院，目前轉院至聖巴多羅買醫院（St Bartholomew's Hospital）。

▲▼菲立普親王入住的醫院外守衛森嚴。（圖／路透）

▲菲立普親王轉到的聖巴多羅買醫院外守衛森嚴。（圖／路透）

媒體今天上午11時左右，在醫院外拍攝到多名員工拿著雨傘遮擋外界視線，讓某位病患搭乘救護車，但不知是否為菲立普親王。

英國廣播公司（BBC）報導，白金漢宮指出，菲立普親王因為感染繼續接受治療，醫師也在監測、檢驗他的心臟舊疾，並稱菲立普親王對治療有反應，目前感覺良好。

菲立普親王預計本週將繼續住院。

消息人士先前表示，菲立普親王在入院之前，感到身體不適已經有幾天，但和2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）無關。他是搭車前往醫院，沒有搭救護車，據知也自行走路進入醫院。導致菲立普親王入院的確切病因迄今並未揭露。

94歲的英國女王伊麗莎白二世和菲立普親王今年1月在溫莎城堡由家庭醫師接種武漢肺炎疫苗。女王目前仍待在溫莎城堡。

►英女王98歲丈夫菲利普親王住院　白金漢宮：之前也接受相同治療
►逝世假消息頻傳！白金漢宮證實：98歲菲利普親王「預防性」入院
►英國99歲菲利普親王「繼續留院觀察」　白金漢宮證實了

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