現存最古老「泰坦巨龍化石」誕生於白堊紀　6600萬年前滅亡

▲最新研究指出，最古老的泰坦巨龍，最早可追溯至1.4億年前的白堊紀初期。（圖／路透）

實習記者黃品臻／綜合報導

科學家發表最新研究指出，2014年在阿根廷出土的泰坦巨龍化石「Ninjatitan zapatai」，可能是已知的泰坦巨龍化石中最古老的泰坦巨龍（titanosaur），推測大約在1.4億年前的白堊紀，便活躍在現今的巴塔哥尼亞高地（Patagonia）。

根據《法新社》報導，阿根廷拉馬坦薩大學（La Matanza University）於2月28日所發布的一項研究報告中指出，2014年在阿根廷西南方的內烏肯（Neuquen）出土的泰坦巨龍化石「Ninjatitan zapatai」，身長約20公尺。研究聲明引述阿根廷國家科學及科技研究委員會（CONICET）研究員賈里納（Pablo Gallina）的話，「這個化石除了是一種新發現的泰坦巨龍（titanosaur），更重要的意義在於，它是全世界最古老的泰坦巨龍化石。」

這項發現意味著泰坦巨龍的存活年代比以往想像中還要更早，推測應是誕生於白堊紀初期，活躍於現今阿根廷南部的巴塔哥尼亞高地，約在6600萬年前滅亡。泰坦巨龍屬於蜥腳亞目的一種，是種巨大的草食性蜥蜴，擁有長長的脖子與尾巴，可能是目前已知陸地上最龐大的生物。

此前，國家地理雜誌（National Geographic）在其專題節目裡，曾訪問另一位阿根廷古生物學家伊比利古（Lucio Ibiricu），他表示泰坦巨龍可以長到約40公尺長，不需抬頭就有9公尺高，身形可能比藍鯨還巨大。

▲泰坦巨龍身長最長可到40公尺，不需抬頭就高達9公尺。（圖／翻攝自阿根廷國家科學及科技研究委員）