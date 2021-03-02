川普夫婦遭爆1月就在白宮「偷打疫苗」　聲稱：都是我們的功勞！

▲美國前總統川普與夫人梅蘭妮亞被爆料，在卸任之前早已秘密接種新冠疫苗。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國前總統川普（Donald Trump）卸任後移居佛州，在先前的演說中一改先前對防疫不屑一顧的態度，呼籲支持者接種新冠疫苗。而川普的一名顧問就向CNN透露，其實前總統與他的夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）早在1月就在白宮接種了新冠疫苗。

根據CNN報導，川普於2月28日在佛州奧蘭多（Orlando）的保守派政治行動會議（CPAC）演說中表示，「注射疫苗不會疼痛，所以大家都去接種吧。」此呼籲象徵著，原本川普在擔任總統期間忽視疫情嚴重性，對維持社交距離與戴口罩嗤之以鼻的態度有了「顯著轉變」。

▲川普卸任後首次公開演講，在保守政治行動會議（CPAC）上證明支持不減。（圖／路透）

報導指出，一位川普顧問1日向CNN表示，川普與梅蘭妮亞早在1月離開白宮之前就接種了新冠疫苗，但12月中旬卻有官員表示，在白宮醫療團隊提出建議之前，不會為川普接種，因為曾於2020年秋季感染新冠肺炎的川普，當時仍在進行單株抗體雞尾酒療法。

CNN表示，川普悄悄接種疫苗的決定，與現任美國總統拜登、副總統賀錦麗，以及前任總統歐巴馬、小布希、柯林頓等人都選擇公開施打、增強民眾對疫苗信心的作法背道而馳。

另外，川普在CPAC演說中提到，在他任職總統期間透過「神速行動」（Operation Warp Speed）計畫快速開發新冠疫苗，現在美國政府能順利安排接種工作，很大程度應該歸功於川普政府，「永遠不要讓他們忘記，這是我們做的事。」但此說法與CNN於1月刊出的報導相違，當時報導稱，拜登政府與顧問並沒有從川普政府接手任何有關疫苗的分發計畫。

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