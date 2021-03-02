做炸彈不慎自爆！無業男全身炸裂　「屍塊噴飛10m」野狗啃食下肚

▲男子自製炸彈不慎引爆，四散的屍體被田野間的流浪狗啃食。（示意圖／CFP）

記者張寧倢／編譯

泰國28日發生一起爆炸意外，其中一名男子當場被炸成碎屍，散落在附近農田的屍塊更被野狗啃食，部份已無法尋回。據了解，這名年輕男子平時無業，竟然在家自製炸彈，警方也曾在他的住處搜出炸彈原料。

根據馬來西亞《詩華日報》指出，泰國孔敬府直轄縣挽通區8鄉其中一處農田，於28日發生一場強烈爆炸，警方獲報立刻前往現場，卻發現一具四散於田野間的碎屍。據警方說法，死者為22歲年輕男子阿莫貼，因為爆炸威力強大，最遠的屍塊甚至飛出10公尺外，被炸得四分五裂的屍體有部分已經遭附近野狗啃食，而無法尋回。

附近鄰居表示，阿莫貼獨自住在農田附近的住處，由於母親在海外工作賺錢，家裡就只剩他自己一人，而且平時無業的他鮮少出門，也不常與鄰居互動。先前，阿莫貼誤將自製炸彈掉到互有過節的鄰居家，當時調查員警也在他家搜出大量製作炸彈的原料。因此，警方初步認為，這次釀成嚴重爆炸的原因，應該就是阿莫貼在自製炸彈的過程中不慎引爆，導致死亡。

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